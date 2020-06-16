В России представлен смартфон OPPO А72. Цена

OPPO представила новую модель смартфона серии A – OPPO A72 с FHD+ дисплеем. Батарея ёмкостью 5000 мАч обеспечивает высокую производительность смартфона в любых ситуациях, а четырехмодульная камера с интеллектуальными алгоритмами обработки изображения станет верным спутником в реализации самых смелых идей.

OPPO A72 имеет FHD+ дисплей с диагональю 6,5 дюймов. Благодаря встроенной фронтальной камере и узким боковым рамкам (всего 1,73 мм) экран занимает 90,5% передней поверхности устройства. Разрешение 2400×1080 пикселей при плотности 405 PPI обеспечивает качество визуального контента во время просмотра фильмов и использования приложений. Функция защиты зрения, сертифицированная компанией TüV Rheinland, значительно снижает нагрузку на глаза во время продолжительного взаимодействия с экраном. Интеллектуальный алгоритм коррекции подсветки учитывает привычки пользователя и автоматически настраивает яркость экрана в зависимости от сценария использования смартфона и внешних условий.

OPPO A72 получил камеру с четырьмя модулями. Основная 48 МП камера обладает мощным сенсором, который обеспечивает высокое разрешение и отличную детализацию снимков. Дополнительный 8 МП модуль со сверхшироким углом в 119,1° оснащён системой коррекции оптических искажений и позволяет без проблем фотографировать городские и природные пейзажи, интерьеры и большие шумные компании, не упуская ни одной важной детали. Режим ночной съёмки Ultra Night Mode 2.0 и диафрагма основного модуля f/1.7 позволяют делать качественные ночные снимки. Камера делает от 3 до 8 кадров с различной выдержкой, а затем объединяет их в единое изображение с расширенным динамическим диапазоном и высокой детализацией.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП и диафрагму f/2.0. Фирменный интеллектуальный алгоритм автоматически определяет возраст и пол пользователя, что позволяет добиться более тщательной постобработки фотографий. Также OPPO A72 обладает универсальными характеристиками для создания видео. В смартфоне реализованы уникальная технология стабилизации для качественных динамических съемок, широкоугольный режим и приложение Soloop для моментального редактирования видео. Приложение позволит сэкономить время и мгновенно объединить множество событий в одну маленькую историю.

Оснащенный процессором Qualcomm 665, смартфон OPPO A72 отличается высокой производительностью при низком энергопотреблении. Технология Hyper Boost эффективно оптимизирует обработку данных на системном уровне, что обеспечивает плавное воспроизведение видео и поддерживает высокую частоту обновления кадров в приложениях.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и технология быстрой зарядки (18 Вт) позволяют использовать смартфон в течение всего дня. Большой объём аккумулятора не только продлевает время работы, но и уменьшает количество циклов заряда/разряда, увеличивая срок службы смартфона. Более того, OPPO A72 поддерживает функцию обратной зарядки, что даёт возможность заряжать другие устройства.

Устройство имеет поддержку NFC, а конфигурация памяти 4+128 Гб позволит регулярно пополнять новинками свою медиатеку и хранить более 50 000 фотографий из путешествий.

Несмотря на батарею высокой ёмкости, OPPO A72 весит около 188 г.

Последняя версия фирменной ОС ColorOS 7.1 на платформе Android 10 с возможностью индивидуальных настроек делает использование OPPO A72 ещё удобнее и комфортнее. Так, в режиме Simple Mode значки приложений и шрифт на главном экране и в меню становятся крупнее, многопользовательский режим (Multi-user Mode) позволяет разделить работу и личное пространство, а режим вождения (Riding Mode) значительно упрощает жизнь тем, кто за рулем. Функция Quick Return Bubble помогает расставить приоритеты и эффективно организовать повседневные дела с помощью смартфона.

Стоимость новинки составит 22 990 рублей. Смартфон будет доступен в фирменном интернет-магазине OPPO, а также в М.Видео, DNS, Эльдорадо, Ноу Хау, МТС, Ситилинк и ОнлайнТрейд. При покупке устройства с 19 июня 2020 по 05 июля 2020 года в розничных сетях партнеров пользователи приобретают новинку с выгодой в 1 500 рублей.