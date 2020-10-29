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Oppo объявляет о снижении цен до 57% на смартфоны A53 и A91 к черной пятнице

Техника

Глобальный бренд смартфонов и умных устройств Oppo объявляет о старте акции приуроченной к черной пятнице на смартфоны Oppo A53 (64GB, 128GB) и Oppo A91 в магазинах ДНС.

Oppo A53 оснащен мощной батарей на 5000 мАч и тройной камерой 13+2+2 МП. Смартфон представлен в трех цветах – черном, мятном и голубом. Выгодное предложение на модель действует с 30 октября по 10 ноября 2020 г. Стоимость смартфона составит 11 990 руб. за 64 ГБ, а 128 ГБ – 13 990 руб.

Oppo A91 оснащен батареей на 4025 мАч и тройной камерой и 48+8+2+2 МП. Приобрести Oppo A91 в синем и черном варианте можно будет по выгодной цене 15 990 руб. в период с 30 октября по 10 ноября 2020 г., сэкономив при этом 12 000 руб от первоначальной цены.

Oppo A53 – смартфон с флагманскими возможностями

Oppo A53 оснащен 6,5-дюймовый HD+ дисплеем c частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации до 120 Гц для большей плавности изображения и анимационных переходов. За высокую производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 460, один из первых восьмиядерных чипсетов, представленных в 2020 г.

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Oppo A53

Oppo A53 оснащен батареей емкостью 5000 мАч. В сочетании с функцией быстрой зарядки 18 Вт пользователь может наслаждаться работой смартфона в течение всего дня, а функция NFC даст возможность подключения бесконтактных платежей.

Oppo A91 – высокопроизводительный смартфон с быстрой зарядкой

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Oppo A91

Oppo A91 оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с разрешением 2400х1080 и 8-ядерным процессором MediaTek Helio P70 (4 ядра с частотой 2,1 ГГц и 4 ядра с частотой 2,0 ГГц) с графикой Mali-G72. Мощная батарея емкостью 4025 мАч гарантирует долгую продуктивную работу смартфона, позволяя оставаться на связи в течение всего дня. Тонкие рамки корпуса толщиной всего 7,9 мм и общий вес 172 г обеспечивают удобство управления смартфоном.

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