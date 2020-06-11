Смартфон Oppo A91 с FHD+ AMOLED-дисплеем представлен в России. Цена. Фото

Oppo представила новый Oppo A91 в России. Ключевыми особенностями устройства являются 8 ГБ оперативной памяти, поддержка быстрой зарядки VOOC 3.0, FHD+ AMOLED-дисплей и четырехмодульная камера с максимальным разрешением 48 Мп.

Oppo A91 оснащен восьмиядерным процессором Mediatek Helio P70 (четыре ядра с частотой 2,1 ГГц и четыре ядра с частотой 2,0 ГГц) с графикой Mali-G72. Мощная батарея емкостью 4025 мА*ч обеспечивает долгую работу смартфона, позволяя оставаться на связи в течение всего дня. Более того, устройство поддерживает технологию быстрой зарядки VOOC 3.0: 50% заряда достигается за 30 минут. Смартфон обладает универсальной конфигурацией памяти – 8 ГБ +128 ГБ, что дает возможность сохранять до 70 фильмов в HD-формате, до 50 тыс. изображений или более 1 тыс. часов музыки. (При расчете, что размер одного HD-фильма – 1,5 ГБ, изображения – 2 МБ, а песни – 3,5 МБ). Подэкранный сканер отпечатков пальцев In-Display Fingerprint 3.0 обеспечивает четкое срабатывание и быструю разблокировку дисплея за 0,32 секунды.

Новый смартфон получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ с разрешением 2400x1080. Тонкие рамки корпуса толщиной 7,9 мм и общий вес 172 г обеспечивают удобство управления смартфоном. Частота мерцания при низкой яркости снижается благодаря технологии DC Dimming, а функция защиты зрения гарантирует высокий уровень комфорта при просмотре рабочего и личного контента. Прочное покрытие Corning Gorilla Glass пятого поколения защищает дисплей от повреждений и царапин.

Oppo A91 оснащен четырехмодульной камерой. Основной 48 Мп модуль с объективом f/1.8 обеспечивает высокую детализацию снимков. Поддержка технологии объединения пикселей четыре в один повышает чувствительность матрицы при слабом освещении, что позволяет получить отличные снимки даже в помещении. Дополнительный 8 Мп сверхширокоугольный объектив (119°) с диафрагмой f/2.2 дает возможность захватить еще больше деталей. Специальный модуль для макросъемки с фокусным расстоянием 3-8 см открывает любителям мобильной фотографии новые горизонты для творчества. Благодаря системе электронной стабилизации изображения (EIS) пользователь может снимать видеоролики без использования штатива, получая плавную детализированную картинку.

Новый Oppo A91 в синем цвете

Oppo A91 представлен в двух цветах – синем и черном. Стоимость новинки составит 27990 рублей за версию 8+128 ГБ. Смартфон доступен в фирменном интернет-магазине Oppo, а также в «М.Видео», DNS, «Эльдорадо», «Ноу Хау», МТС, «Ситилинке» и «Онлайнтрейде».