Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

OPPO представила в России недорогой 6,5-дюймовый смартфон OPPO A53. Цены

Техника
, Текст: Владимир Бахур

OPPO представила новый смартфон А-серии в России – OPPO А53. HD+ экран с диагональю 6,5 дюймов обладает частотой обновления 90 Гц, гарантируя плавные переходы при просмотре социальных сетей и другого развлекательного контента. Аккумулятор емкостью 5000 мАч и также быстрая зарядка на 18 Вт обеспечивает долгую продуктивную работу устройства.

Смартфон оснащен трехмодульной AI-камерой на задней панели, а также 2 Мп макрообъективом для любого сценария использования. OPPO A53 работает на базе восьмиядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 460, представленного в начале 2020 года.

Как и предыдущие модели А-серии, OPPO A53 – недорогой универсальный смартфон, сочетающий в себе современный дизайн и необходимые технические характеристики. Компания Oppo предоставляет умные, удобные решения для любого сценария использования, обеспечивая комфорт и функциональность.

2o.jpg

OPPO A53 оснащен 6,5-дюймовый HD+ дисплеем c частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации до 120 Гц для большей плавности изображения и анимационных переходов. Более того, экран обладает технологией защиты зрения, которая устраняет дискомфорт при долгой работе со смартфоном. Функции AI Brightness автоматически регулирует уровень яркости в зависимости от предпочтений пользователя и условий освещения.

OPPO A53 оснащен двумя динамиками с поддержкой Dirac 2.0 – технологией настройки звука, которая обеспечивает акустический эффект во время игрового процесса, прослушивания музыки или просмотра фильмов.

OPPO A53 оснащен батареей емкостью 5000 мАч. В сочетании с функцией быстрой зарядки 18 Вт пользователь может наслаждаться работой смартфона в течение всего дня. Более того, режим энергосбережения Super Power Saving Mode продлевает время работы устройства: всего 5% заряда хватит на 70 минут звонков или 30 минут использования навигатора. За состояние батареи отвечает умный ночной режим, который анализирует поведение пользователя, останавливая процесс зарядки смартфона на 80% и активируя процесс только перед пробуждением пользователя.

На задней панели OPPO A53 расположилась трехмодульная AI-камера: 13 МП основной модуль, а также 2 МП макрообъектив с фокусным расстоянием до 4 см и 2 МП сенсор глубины для усиления эффекта боке. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп и интеллектуальными алгоритмами обеспечит качественные селфи независимо от условий освещения.

Обработка портретных снимков происходит как на программном, так и на аппаратном уровне, определяя глубину сцены и усиливая эффект боке. Также в режиме Dazzle Color система улучшает изображение с помощью алгоритмов сопоставления цветов на уровне пикселей, которые могут корректировать цветопередачу для получения более ярких и реалистичных фотографий. Более того, в OPPO A53 представлена подборка предустановленных фото- и видеофильтров с кинематографическим эффектом.

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 460 и оптимальный объем памяти

За высокую производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 460, один из первых восьмиядерных чипсетов, представленных в 2020 году. OPPO A53 представлен в двух конфигурациях памяти – 4ГБ+64 ГБ и 4 ГБ+128 ГБ с возможностью расширения хранилища до 256 ГБ.

Для обеспечения стабильной работы смартфона без задержек OPPO A53 оснащен уникальным алгоритмом оптимизации памяти OPPO RAM + Memory Optimization. Технология работает за счет расширения кэш-памяти RAM. Это способствует более плавной работе системы, значительно сокращает время открытия приложений и увеличивает общую скорость функционирования.

В России OPPO A53 будет доступен с 7 октября 2020 года в фирменном интернет-магазине OPPO и позже в магазинах партнеров DNS, М.Видео, Эльдорадо, Ноу-Хау, МТС, Ситилинк, Озон, Билайн, Tele2, Online Trade, Beru.ru по цене 12 990 рублей за версию 4+64 ГБ и по цене 14 990 рублей за 4+128 ГБ. Модель представлена в трех цветах – черном, мятном и голубом.

Другие материалы рубрики

МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет

Разрекламированный чип безопасности Apple содержит неустранимую брешь. Все современные MacBook под угрозой взлома

Начато производство «первой в мире» сверхскоростной памяти DDR5

Microsoft снова купит Nokia

Создан первый в мире клон Raspberry Pi, работающий на полноценной Windows 10

В Windows обнаружен секретный дизайн, кардинально отличающийся от всем известного. Фото

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки

Обзор HP ProBook 455 G7: бизнес-ноутбук на процессоре AMD Ryzen 5 4500U

Техноблог

Какие данные злоумышленник может получить из украденных гаджетов?

Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Робот, управляемый через VR, будет раскладывать товары на полках в магазине

Радар нарисовал карту древнего города без раскопок

Гибкие светодиоды: начало новой эпохи складных гаджетов

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов Пандемия заставила компании по всему миру ускорить цифровизацию своих бизнес-процессов CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра