OPPO представила в России недорогой 6,5-дюймовый смартфон OPPO A53. Цены

OPPO представила новый смартфон А-серии в России – OPPO А53. HD+ экран с диагональю 6,5 дюймов обладает частотой обновления 90 Гц, гарантируя плавные переходы при просмотре социальных сетей и другого развлекательного контента. Аккумулятор емкостью 5000 мАч и также быстрая зарядка на 18 Вт обеспечивает долгую продуктивную работу устройства.

Смартфон оснащен трехмодульной AI-камерой на задней панели, а также 2 Мп макрообъективом для любого сценария использования. OPPO A53 работает на базе восьмиядерного чипсета Qualcomm Snapdragon 460, представленного в начале 2020 года.

Как и предыдущие модели А-серии, OPPO A53 – недорогой универсальный смартфон, сочетающий в себе современный дизайн и необходимые технические характеристики. Компания Oppo предоставляет умные, удобные решения для любого сценария использования, обеспечивая комфорт и функциональность.





OPPO A53 оснащен 6,5-дюймовый HD+ дисплеем c частотой обновления 90 Гц и частотой дискретизации до 120 Гц для большей плавности изображения и анимационных переходов. Более того, экран обладает технологией защиты зрения, которая устраняет дискомфорт при долгой работе со смартфоном. Функции AI Brightness автоматически регулирует уровень яркости в зависимости от предпочтений пользователя и условий освещения.

OPPO A53 оснащен двумя динамиками с поддержкой Dirac 2.0 – технологией настройки звука, которая обеспечивает акустический эффект во время игрового процесса, прослушивания музыки или просмотра фильмов.

OPPO A53 оснащен батареей емкостью 5000 мАч. В сочетании с функцией быстрой зарядки 18 Вт пользователь может наслаждаться работой смартфона в течение всего дня. Более того, режим энергосбережения Super Power Saving Mode продлевает время работы устройства: всего 5% заряда хватит на 70 минут звонков или 30 минут использования навигатора. За состояние батареи отвечает умный ночной режим, который анализирует поведение пользователя, останавливая процесс зарядки смартфона на 80% и активируя процесс только перед пробуждением пользователя.

На задней панели OPPO A53 расположилась трехмодульная AI-камера: 13 МП основной модуль, а также 2 МП макрообъектив с фокусным расстоянием до 4 см и 2 МП сенсор глубины для усиления эффекта боке. Фронтальная камера с разрешением 8 Мп и интеллектуальными алгоритмами обеспечит качественные селфи независимо от условий освещения.

Обработка портретных снимков происходит как на программном, так и на аппаратном уровне, определяя глубину сцены и усиливая эффект боке. Также в режиме Dazzle Color система улучшает изображение с помощью алгоритмов сопоставления цветов на уровне пикселей, которые могут корректировать цветопередачу для получения более ярких и реалистичных фотографий. Более того, в OPPO A53 представлена подборка предустановленных фото- и видеофильтров с кинематографическим эффектом.

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 460 и оптимальный объем памяти

За высокую производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 460, один из первых восьмиядерных чипсетов, представленных в 2020 году. OPPO A53 представлен в двух конфигурациях памяти – 4ГБ+64 ГБ и 4 ГБ+128 ГБ с возможностью расширения хранилища до 256 ГБ.

Для обеспечения стабильной работы смартфона без задержек OPPO A53 оснащен уникальным алгоритмом оптимизации памяти OPPO RAM + Memory Optimization. Технология работает за счет расширения кэш-памяти RAM. Это способствует более плавной работе системы, значительно сокращает время открытия приложений и увеличивает общую скорость функционирования.

В России OPPO A53 будет доступен с 7 октября 2020 года в фирменном интернет-магазине OPPO и позже в магазинах партнеров DNS, М.Видео, Эльдорадо, Ноу-Хау, МТС, Ситилинк, Озон, Билайн, Tele2, Online Trade, Beru.ru по цене 12 990 рублей за версию 4+64 ГБ и по цене 14 990 рублей за 4+128 ГБ. Модель представлена в трех цветах – черном, мятном и голубом.