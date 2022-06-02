Infinix представила в России линейку ультратонких ноутбуков Inbook X2

Infinix, международная технологическая компания, запустила на российском рынке новое продуктовое направление – линейку ультратонких ноутбуков Inbook X2. Модельный ряд представлен тремя версиями на базе процессоров Intel Core i3, i5 и i7.

Во второй половине 2021 г. Infinix выпустила свой первый ноутбук и уже добилась успехов: компания вышла на рынок компьютерной техники в 8 странах, включая Индию, Пакистан и Египет. А в Таиланде, Индонезии и Филиппинах вошла в ТОП 3 самых продаваемых брендов.

Infinix Inbook X2 выделяются стильным и современным дизайном: цельнометаллический корпус весом всего лишь в 1,24 кг позволяет пользователям оставаться максимально мобильными. 14” экран ноутбука имеет 100% соответствие sRGB, что обеспечивает отличную цветопередачу, гарантируя яркие впечатления от просмотра видео и работы с медиа контентом. Отличительной чертой ноутбуков Infinix стала установка камеры с двойным светодиодом, которая позволяет оптимизировать изображение для видеоконференций. Inbook X2 оснащен большой батареей емкостью 50 Вт.ч, SSD диском на 256 (i3) или 512 ГБ (i5 и i7). Наличие разнообразных портов в Inbook X2 позволяет пользователям без проблем подключать различную периферию.

Infinix Inbook X2 будет доступен в 3 комплектациях по следующим ценам: i3/256 ГБ – 42990 руб. (36990 руб. на период промо); i5/512 ГБ – 54990 руб. (49990 руб. на период промо); i7/512 ГБ – 62990 руб. (59990 руб. на период промо).

Ноутбуки можно приобрести в онлайн-магазинах Ozon, Citilink, Wildberries, OnlineTrade, ДНС. В России модель будет доступна в 2 цветах: сером и синем.

Infinix представила в России линейку ультратонких ноутбуков Inbook X2

Серия Infinix Inbook X2 предназначена для активных потребителей, которые ценят качество, надежность и внешний вид устройств. Инновационная подсветка ноутбука обеспечивает идеальные условия для видеозвонков в любой обстановке и в любое время, позволяя всегда оставаться в «лучшем свете». В камере Inbook X2 используется продвинутая матрица, увеличивающая ее светосилу, а синий фильтр объектива эффективно уменьшает количество бликов. В итоге более четкая картинка во время видеозвонков будет оказывать положительное влияние на продуктивность встреч.

Одним из ключевых преимуществ Inbook X2 является его ультралегкий корпус: вес составляет всего 1,24 кг, а толщина – 14,8 мм. Гибкая и портативная конструкция идеально подходит для использования ноутбука в качестве мобильного офиса. Inbook X2 имеет прочный и долговечный цельнометаллический корпус с двумя типами матового покрытия.

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Inbook X2 оснащен ярким 14” дисплеем со 100% соответствием цветового пространства sRGB. В результате любое изображение или видео, воспроизводимое на ноутбуке, будет передавать именно те цвета, которые изначально задумывались авторами контента. Другой важной составляющей экрана ноутбука Infinix является его антибликовые свойства и высокая яркость в 300 нит, что позволяет комфортно использовать технику не только в помещениях, но и на открытом воздухе в солнечные дни, открывая новые горизонты для работы за городом. При этом толщина рамки экрана всего 4,7 мм, благодаря чему Inbook X2 стал компактным решением для устройства с 14-дюймовой диагональю.

Inbook X2 оснащен процессорами Intel Core i7, i5 или i3 10 поколения с объемом памяти 4+256 ГБ и 8+512 ГБ. Inbook X2 оснащен большой батареей емкостью 50 Втч, обеспечивающей 11 часов просмотра веб-страниц, что дает пользователям возможность работать в течение всего дня. Кроме того, в комплект входит быстрая зарядка PD 3.0 мощностью 45 Вт, которая может восполнить 60% заряда батареи всего за один час. Зарядное устройство оснащено портом USB Type-C, что позволяет заряжать в том числе и смартфоны.

Серия Inbook X2 поддерживает фирменную технологию AirLink, которая обеспечивает возможность совместной работы на ноутбуках и смартфонах Infinix. Для подключения от смарт-точки доступа к мобильному достаточно одного щелчка мыши. Серия Inbook X2 может автоматически идентифицировать находящиеся поблизости смартфоны Infinix, что позволяет пользователям легко передавать большие файлы и изображения между своими ноутбуками и смартфонами.

Дополнительные функции: ICE STORM 1.0, высокоэффективная система охлаждения, помогает процессору быстрее рассеивать тепло и эффективно снижает его температуру при высоких нагрузках. Усовершенствованная звуковая технология DTS обеспечивает захватывающий объемный звук при просмотре видео и играх. Оснащен несколькими портами для удовлетворения различных потребностей пользователей, включая передачу данных, быструю зарядку и проецирование экрана.