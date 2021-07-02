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Ритейл Розница
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Yota открыла продажи в магазинах сети «Эльдорадо»

Продукты Yota стали доступны для покупки во всех магазинах сети «Эльдорадо». Клиенты смогут приобрести полную линейку устройств Yota на специальных стойках в 573 магазинах «Эльдорадо» по всей России.

Сегодня Yota работает со многими розничными сетями, среди которых «Связной», DNS, «М.Видео», «Астмаркет». Также продукты Yota можно приобрести на маркетплейсах Ozon, «Беру», Goods.ru, в электронном дискаунтере «Ситилинк», в федеральных интернет-магазинах «Позитроника», Wildberries, «Онлайн Трейд. Ру» и на торговых площадках Tmall и Корпорация «Центр».

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