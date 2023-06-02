Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Логистика Розница Техника
|

«Яндекс маркет» привезет холодильник, мебель и другие крупные товары за один-два часа

Покупатели теперь могут выбрать на «Яндекс маркете» быструю доставку крупногабаритных товаров. Например, можно заказать на сервисе холодильник, мебель или сантехнику и получить через один-два часа — покупку поднимут на нужный этаж. Об этом CNews сообщили представители «Маркета».

Новая услуга действует для товаров весом до 60 кг и размерами до 170х96х90 см. С быстрой доставкой можно заказать крупные товары, которыми на маркетплейсе торгуют его партнеры. Сервис уже подключил к услуге магазины «Холодильник.ру», «Онлайнтрейд.ру» и «Ого!», скоро таких продавцов будет больше.

Сейчас доставка больших товаров за один-два часа работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Воронеже, Омске и Тюмени. В будущем услуга появится и в других регионах страны.

***

Михаил Книгин, Т1: Задача замещения зарубежного промышленного ПО будет решена
ПО

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно больше 75,3 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе активно продают товары примерно 52,9 тыс. магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У недружественных правообладателей не примут в России иски за нарушение копирайта

Украинские хакеры взломали «Сколково»

Сенатор призвал отрезать Россию от «Википедии» фаерволом, который нельзя пробить VPN

После блокировки выплат продавцам Wildberries ждет масштабная «прокурорская проверка»

Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России

Санкции США убили старейший российский магазин электроники, проработавший 30 лет

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще