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ПДК и EMEX перешли на электронные транспортные накладные в Synerdocs

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Synerdocs объявила о том, что с сентября 2019 года ПДК обменивается с перевозчиками и грузополучателями электронными транспортными накладными (ЭТрН) через сервис Synerdocs. Отслеживать передвижение товара стало проще, дисциплина водителей повысилась, а на работу с документами теперь уходит в разы меньше времени.

ПДК – один из лидеров на рынке логистики в России. Компания организует поставки запчастей от ведущих автопроизводителей по всей стране, в том числе для брендов Mazda, Mitsubishi, Renault. Услугами ПДК пользуются служба доставки Boxberry, интернет-магазины «Онлайн трейд.ру» EMEX и другие.

Летом 2019 года компания решила отказаться от бумажных транспортных накладных в работе с контрагентами. С этой задачей она обратилась к команде Synerdocs. Первые поставки с электронными документами провели для региональных представительств интернет-магазина автозапчастей EMEX.

Раньше бухгалтер ПДК получал заявку от дилера EMEX и на ее основании готовил транспортные накладные в 1С – около 10 000 экземпляров в месяц. Затем документы распечатывали на центральном складе и вместе с запчастями передавали перевозчику. Бумаги преодолевали тысячи километров, портились и терялись в пути. При обнаружении ошибки их выставляли и отправляли заново, из-за этого оплата проходила значительно позже поставки.

Теперь распечатывать документы не нужно. Благодаря интеграции личного кабинета, 1С и сервиса Synerdocs весь обмен транспортными накладными проходит в электронном виде.

С переходом на ЭТрН в логистической компании усилили контроль за передвижением продукции. Все действия с грузом фиксируются в документе в режиме онлайн – для этого водитель использует чат-бот в Viber. Чтобы узнать, где в данный момент находится товар, нужно лишь посмотреть статус накладной в сервисе Synerdocs.

«Если вы используете ЭТрН, то можете сразу отследить, по каким поставкам есть недовозы или повреждения товара, – отметил руководитель проектов ПДК Всеволод Федерякин. – Это помогает оперативно решать проблемы и повышает ответственность компаний-перевозчиков и их водителей в частности».

В ближайшее время в ПДК стартует проект подключения контрагентов – перевести дилеров и перевозчиков на электронный обмен документами поможет команда Synerdocs.

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