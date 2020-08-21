Oppo объявляет о старте продаж новых беспроводных наушников Enco W11 и Enco W31 в России

Компания Oppo объявляет о старте продаж Oppo Enco W11 и Oppo Enco W31 в России. Устройства доступны по цене 3990 руб. и 6990 руб. соответственно.

Приобрести наушники можно уже сейчас в фирменном интернет-магазине oppo.ru, а также в магазинах партнеров DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», «Ноу-Хау».

В магазинах «Мегафон», «Ситилинк», «ОнлайнТрейд», «Беру» новинки будут доступны в сентябре 2020 г.

Oppo Enco W11

Oppo Enco W11 привлекают внимание необычным дизайном. Автономность наушников в режиме воспроизведения составляет до 5 часов, а при подзарядке от кейса — до 20 часов, при этом всего 15 минут зарядки достаточно для прослушивания музыки в течение часа.

Гарнитура получила высокую степень защиты от пыли и влаги стандарта IP55.

Oppo Enco W31

Oppo Enco W31 отличаются стабильным соединением и двойным шумоподавлением при звонках. Устройство имеет два встроенных микрофона: внешний микрофон отвечает за фильтрацию постороннего шума, а внутренний – улавливает голос.

Кроме того, наушники способны работать на протяжении 3,5 часов без дополнительного питания, а при подзарядке с помощью комплектного кейса автономность вырастает до 15 часов.