Новое в СХД
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

Oppo объявляет о старте продаж новых беспроводных наушников Enco W11 и Enco W31 в России

Техника Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Компания Oppo объявляет о старте продаж Oppo Enco W11 и Oppo Enco W31 в России. Устройства доступны по цене 3990 руб. и 6990 руб. соответственно.

Приобрести наушники можно уже сейчас в фирменном интернет-магазине oppo.ru, а также в магазинах партнеров DNS, «М.Видео», «Эльдорадо», «Ноу-Хау».

В магазинах «Мегафон», «Ситилинк», «ОнлайнТрейд», «Беру» новинки будут доступны в сентябре 2020 г.

w11.jpg
Oppo Enco W11

Oppo Enco W11 привлекают внимание необычным дизайном. Автономность наушников в режиме воспроизведения составляет до 5 часов, а при подзарядке от кейса — до 20 часов, при этом всего 15 минут зарядки достаточно для прослушивания музыки в течение часа.

Гарнитура получила высокую степень защиты от пыли и влаги стандарта IP55.

w31.jpg
Oppo Enco W31

Oppo Enco W31 отличаются стабильным соединением и двойным шумоподавлением при звонках. Устройство имеет два встроенных микрофона: внешний микрофон отвечает за фильтрацию постороннего шума, а внутренний – улавливает голос.

Кроме того, наушники способны работать на протяжении 3,5 часов без дополнительного питания, а при подзарядке с помощью комплектного кейса автономность вырастает до 15 часов.

Другие материалы рубрики

В России начались продажи суперфлагманских смартфонов и премиальных планшетов Samsung. Видео

В Сбербанке крупный сбой. Не работают сайт, мобильное приложение и эквайринг

Вынужденно севший за руль такси программист сходу уличил Uber в крупном мошенничестве с зарплатами

Фоторедактор Adobe навсегда удалил все фото пользователей iPhone и iPad. Восстановить их невозможно

Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал

В Windows 10 теперь нельзя выключить встроенный антивирус. Он возвращается, даже если его отключить в реестре

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

8 приложений для монтажа видео на смартфоне: выбор ZOOM

Телевизоры 8K: стоит ли покупать сейчас?

Почему мошенники звонят именно вам и как это прекратить?

Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Миниатюрный оптический зонд сможет сканировать тело через сосуды

На Марс запущен новый марсоход. Что мы о нем знаем?

Жуки-операторы снимают видео со своей перспективы

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование
Показать еще
Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли Дмитрий Буленков, ГК «Рамакс»: ИТ сыграют ключевую роль в восстановлении и развитии транспортной отрасли ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака