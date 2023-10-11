Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

CorpSoft24 научила Rewtas общаться в Telegram через бота

CorpSoft24 выпустила обновление системы Rewtas: теперь к ней можно подключить бота в Telegram, который переводит голосовые задачи в текст.

Система Rewtas (Remote Employee Working Time Accounting System) помогает бизнесу планировать результаты. Система вышла на рынок в 2020 г. в 2021 г.была доработана и получила продвинутые инструменты аналитики. Она помогает оптимизировать рабочий график, разгрузить ежедневную рутину и сделать бизнес-процессы более эффективными.

Решение постоянно развивается: в очередное обновление вошла интеграция со специальным Telegram-ботом, который работает на базе системы распознавания речи. С его помощью можно заводить задачи в систему голосовыми сообщениями.

Авторизация в боте Rewtas происходит с персонального аккаунта пользователя в Telegram: система авторизует пользователя и понимает, кто ставит новую задачу.

«Можно ставить задачу в Rewtas где угодно: на прогулке или совещании. Мы все куда-то спешим, и теперь для постановки актуальных задач пользователям не нужен даже интерфейс системы, достаточно смартфона, который всегда под рукой. Мы уже протестировали этот функционал у клиентов и получили положительную обратную связь», — отметил Иван Болгар, директор по развитию CorpSoft24.

В боте можно заводить не только задачу для исполнителя, но и заметку в свободном формате. Она также распознается, прикрепляется к личному аккаунту пользователя, к ней можно вернуться позже, скорректировать и перевести в задачу.

В предыдущем обновлении Rewtas Z получила новый интерфейс в режиме одного окна, это стало одной из главных «фишек» системы. На едином экране системы в виде блоков отображается вся нужная пользователям информация, от актуальных задач и планировщика до истории выполнения. Кроме того, была обновлена конфигурация СУБД Rewtas, она стала более быстрой. Также система получила продвинутые средства безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

MS Office больше не нужен. «Мой офис» для российской ОС «Аврора» открывает документы «классических» Word, Excel и PowerPoint

Создатель Wi-Fi-сети для московского метро купил GMCS

Zoom создал «убийцу» Google Docs и Microsoft Office 365

В России создается ГИС с генами всех живых организмов страны. В ней будут храниться обезличенные генетические данные россиян

«Ростелеком» вложит полтора миллиарда в отечественную CRM под названием «Декомпозиция»

У российского автопрома нашлись десятки потребностей, которые не покрывает отечественное ПО

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще