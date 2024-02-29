В России разработан ИИ-ассистент, который предоставляет текстовую запись совещания

Сервис будет записывать расшифровки совещаний и бизнес-встреч. Нейросеть будет работать на защищенных облачных серверах, которые базируются в России, что выделяет продукт на фоне других аналогов, которые работают, на базе ChatGPT или других публичных сервисов.

Российский ИИ-ассистент

CorpSoft24 разработал собственный облачный сервис для расшифровки записей совещаний. Сейчас проект на стадии внутреннего тестирования, а нейросеть продолжают обучать. После его завершения сервис станет доступен клиентам компании в защищенном облаке. Об этом компания сообщила CNews.

Решение разработать собственный сервис для этих задач было принято по причине наличия внутренних потребностей и того, что большинство нейросетей по типу ChatGPT и ее российских аналогов работают на базе публичных сервисов, что не подходит бизнесу по соображениям информационной безопасности.

Директор по развитию CorpSoft24 Иван Болгар рассказал, что внутренние потребности подтолкнули компанию к разработке нейросети: «Нередко возникали ситуации, когда было нужно пересмотреть запись совещания или переговоров с клиентами и найти в ней важный момент, однако тратить часы времени на прослушивание этих записей неэффективно».

В CorpSoft24 утверждают, что сервис будет полностью российским.

Функционал сервиса и подробности о работе

Иван Болгар рассказал CNews, что их проект создан на основе уже имеющегося на рынке Open Source решения, а не создается с нуля. «Работа над проектом началась осенью 2023 г., но проект еще не завершен, он продолжается», — сказал он.

На данный момент транскрибация записей проводится сплошным текстом и без разбивки на роли.

В будущем CorpSoft24 планируют добавить дополнительные функции: интеграция ролей спикеров, возможность перейти из транскрипции сразу в нужный фрагмент видеозаписи, специальные словари, которые позволят точнее распознавать речь и другие вещи.

Также по мере развития сервиса планируется добавить функцию краткого резюме встречи.

Директор по развитию CorpSoft24 отметил, что была выделена небольшая команда разработчиков, но проект как не является основным для нашего подразделения, так и побочным его назвать сложно, потому что для него есть внутренний заказчик.

Ситуация на рынке ИИ-ассистентов

На момент выхода материала на рынке много подобных сервисов с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В качестве своих преимуществ они предлагают автоматическое определение диктора, живые транскрипции на десятках разных языков, их мгновенные переводы, проставление тайм-кодов к конкретным фразам спикеров и прочие функции.

Одним из самых подобных сервисов был ИИ-ассистент от Microsoft — Copilot. Вышеупомянутая функция резюме встречи в нем имеется. Однако, Иван Болгар заявил, что они не ориентировались на него, а исходили из своих потребностей.

В компании планируют выходить на российский рынок, но не сразу. В начале планируют использовать для собственных нужд и облачных клиентов.