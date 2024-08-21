CorpSoft24 разработала версию Rewtas для Linux

CorpSoft24 готовит к выводу на рынок версию агента системы Rewtas для операционной системы Linux. Она обладает той же функциональностью, что и агент для ОС Windows, и предназначена для корпораций и государственных компаний, которые переводят рабочие станции сотрудников на отечественные ОС, базирующиеся на Linux.

Система Rewtas (Remote Employee Working Time Accounting System) помогает бизнесу планировать результаты. Система вышла на рынок в 2020 г., а в 2021 г. была доработана и получила продвинутые инструменты аналитики. Задачи Rewtas – оптимизировать рабочий график сотрудников, разгрузить ежедневную рутину и сделать бизнес-процессы более эффективными.

«Серверная часть Rewtas давно работает на Linux. Цель обновления — позволить нашим заказчикам комфортно использовать систему на рабочих станциях. Все больше компаний и государственных структур отказываются от западных ОС в пользу импортозамещающих решений», — сказал Иван Болгар, директор по развитию CorpSoft24.

Разработка версии Rewtas для Linux заняла около двух месяцев. Сейчас CorpSoft24 тестирует систему и на этом этапе планирует добиться ее работы с наименьшим количеством ошибок. Кроме того, компания привлечет к тестированию клиентов, чтобы собрать обратную связь о работе Rewtas в полевых условиях.

К 2025 г. государственные корпорации и компании с государственным участием, согласно методическим рекомендациям Минцифры, должны перейти на российские операционные системы. Компании такого типа — ключевые заказчики Linux-систем, новая версия Rewtas предназначена для них.

Сейчас Linux-версия Rewtas портирована для работы в Astra Linux и «Ред ОС». В планах CorpSoft24 расширить поддержку в пользу других ОС на базе Linux по мере появления запросов от заказчиков. Как пояснили в компании, процесс донастройки займет значительно меньше времени, чем первоначальная разработка.