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CorpSoft24 запустил ИИ-ассистента для сотрудников

Компания CorpSoft24 обучила и запустила цифрового интеллектуального помощника на базе технологий искусственного интеллекта. Сейчас ИИ-ассистент помогает сотрудникам компании найти нужную инструкцию или получить ответ на актуальный вопрос. Со временем сценарии применения цифрового помощника будут расширяться, также компания планирует предлагать его заказчикам как сервис. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Виртуальный ассистент привязан к корпоративному телеграм-каналу CorpSoft24. Воспользоваться сервисом в любое время может каждый сотрудник компании, имеющий доступ к каналу – сегодня это уже более 150 человек. Для запуска помощника достаточно перейти по нужной ссылке и начать диалог. В настоящее время ИИ-ассистент обучен отвечать на запросы, касающиеся самых востребованных инструкций по работе в информационных системах CorpSoft24, кадровых процедур, онбординга новых сотрудников. Также он консультирует по наиболее частым общим вопросам о компании: например, о том, как получить пропуск в офис, как заказать канцтовары, какие реквизиты у компании и ее основные виды деятельности. Этот перечень постоянно дополняется на основе обратной связи пользователей.

«Сотрудникам, работающим как удаленно, так и в офисе, зачастую требуется оперативно найти информацию, содержащуюся в том или ином документе – рабочей инструкции или регламенте. Несмотря на то, что в компании имеется обширная база знаний, поиск по ней иногда занимает время. Часто по типовым вопросам людям приходится обращаться к инженерам техподдержки. Для сокращения временных затрат сотрудников и повышения удобства работы мы и создали сервис», – сказал Иван Болгар, директор по развитию CorpSoft24.

Запуск сервиса предваряла тщательная работа по сбору контента, адаптации документов к работе ИИ с ними и тестированию в закрытой группе с участием бизнес-пользователей – в частности, консультантов по продуктам «». Сегодня ИИ-помощник уже способен не просто единовременно искать и выдавать информацию из базы знаний, но и поддерживать диалог с сотрудником.

Развитие сервиса происходит постоянно: каждый сотрудник CorpSoft24 может оценить работу цифрового ассистента, добавив комментарий в специальной форме. Такая обратная связь помогает разработчикам развивать решение: донастраивать работу с документами, исправлять ошибки в ответах и наращивать функционал.

Цифровой ассистент не заменяет полностью для сотрудников CorpSoft24 внутренний сервис технической поддержки: пользователям по-прежнему доступна помощь профильных специалистов, однако в случае типовых обращений или запроса конкретной информации из корпоративных инструкций ИИ-помощник станет для них более быстрой и удобной альтернативой. Он функционирует круглосуточно и отвечает практически моментально.

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Развитие этого решения компания видит в двух направлениях. Первое – создание нескольких разновидностей виртуальных ассистентов для внутренних нужд: отдельные сервисы для сотрудников разных подразделений и разных категорий доступа.

Второе – предоставление ИИ-помощника заказчикам как сервис. В этом случае цифровой ассистент станет полезным дополнением к службе технической поддержки CorpSoft24: он поможет заказчикам быстро и круглосуточно получать информацию по базе проектной документации при внедрении информационных систем. ИИ-ассистенты могут различаться по интерфейсу и способу реализации: например, сервис может существовать не в формате телеграм-канала, а в виде веб-интерфейса или приложения, интегрированного в корпоративную систему компании.

«Технологии искусственного интеллекта плотно вошли в нашу жизнь, позволив проще и комфортнее выполнять многие типовые операции. Со временем они становятся все доступнее и предоставляют больше возможностей. При внедрении цифрового ассистента для внутренних нужд мы преследовали две цели: во-первых, помочь коллегам, во-вторых, хорошо изучить и на практике протестировать эту технологию, чтобы набрать опыт и впоследствии применять ее в других сферах нашей деятельности. Думаю, что подобный сервис окажется полезным для многих наших клиентов», – сказал Иван Болгар.

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