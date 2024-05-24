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CorpSoft24 синхронизирует учетные записи в облаке

Компания CorpSoft24 в рамках развития собственной облачной платформы разработала утилиту, предназначенную для сервисов корпоративной электронной почты.

Ранее для использования одного пароля во внутренней инфраструктуре и электронной почте заказчику приходилось настраивать доверительные отношения между своим доменом и инфраструктурой электронной почты. Это требовало настройки VPN-канала между инфраструктурами в целях безопасности.

«В такой конфигурации сервиса мы столкнулись с ситуацией, когда пользователи не могли войти в почту из-за нестабильности канала связи», — сказал Максим Юрчак, ведущий системный администратор CorpSoft24.

Также были проблемы с адресной книгой – при изменении атрибутов пользователя в клиентском домене они не реплицировались в учетную запись на стороне почты и приходилось открывать запрос на редактирование атрибутов в почтовой учетной записи.

«Чтобы избежать всех перечисленных неудобств, мы занялись поиском средств управления учетными записями в облаке, но выяснилось, что подобных решений на рынке крайне мало. Кроме того, они недоступны компаниям из России из-за трудностей с оплатой лицензий, а также того, что не все компании продолжают работать с контрагентами из России. Поэтому мы занялись разработкой и создали собственную утилиту, которая сейчас активно тестируется», — отметил Максим Юрчак.

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Благодаря новой утилите облачным клиентам CorpSoft24, во-первых, не нужно будет настраивать VPN-каналы между публичным и собственным частным облаком. Во-вторых, после первичной настройки утилиты, данные будут передаваться автоматически через определенный интервал, а также все изменения, внесенные в корпоративную AD, автоматически передадутся и отразятся в адресной книге почтового сервиса. И как результат, сотрудники компаний-клиентов с локальными учетными записями и паролями смогут получить доступ ко всем сервисам, размещенным в защищенном облаке.

«Восприятие облачных услуг среди руководителей компаний меняется, приходит понимание преимуществ таких сервисов с точки зрения экономии затрат на инфраструктуру и персонал. Сегмент облачных сервисов стабильно растет не менее чем на 30% в год. Разрабатывая новые утилиты для защищенной платформы CorpSoft24, двигаясь в сторону разнообразия функционала, мы делаем такие сервисы еще более доступными и полезными», — сказал Максим Юрчак.

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