Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники

С 1 марта 2022 г. россиянам будет запрещено выбрасывать свои телефоны и компьютеры в мусорный бак. Согласно новому законодательству, их придется сдавать на утилизацию. За нарушение правил при обращении с отходами предусмотрены штрафы. Для граждан они максимально составят 4 тыс. руб., для компаний — 500 тыс. руб.

Запрет на выброс

Минприроды запретило россиянам выбрасывать в мусорные баки компьютеры и мобильные телефоны. Соответствующие требования при обращении с отходами вступают в силу с 1 марта 2022 г. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на министерство.

Речь идет о запрете выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки, платы и жесткие диски. Их придется сдавать на утилизацию. Новые требования затронут не только компании, но и простых граждан, отмечают в министерстве.

В мае 2021 г. также со стороны Минприроды поступилопредложение внедрить европейские техрегламенты, увеличивающие срок службы электроники и крупной бытовой техники до 10 лет. На данный момент срок ее службы составляет восемь-десять лет. Глава Минприроды Александр Козлов заявлял, что инициатива сократит количество «электронного мусора, образовывающегося ежегодно».

Штрафы

За нарушение правил при обращении с отходами предусмотрены штрафы. Граждане, выбросившие старый телефон, с марта рискуют поплатиться штрафом в 1-2 тыс. руб. Для компании сумма значительно больше — 100-250 тыс. руб.

Россиянам запретят выбрасывать компьютеры , платы и жесткие диски

За повторное нарушение, которое было совершено в течение года, штраф для граждан составит 2-3 тыс., для юрлиц — 250-400 тыс. Если из-за неправильного обращения с отходами пострадали люди или окружающая среда, то штрафы для граждан составят 3-4 тыс., для организаций — 400-500 тыс. руб.

Что нельзя выбрасывать

С 2021 г. в России запрещено выбрасывать 182 вида товаров, в том числе ртутные лампы, термометры, шины, телефоны и аккумуляторы. По действующим правилам гражданам

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Также нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры строительные отходы, спилы деревьев и кустов, листву, траву, химические вещества и медицинские отходы. Все перечисленное необходимо сдавать на переработку в пункты сбора.

Есть отдельные правила для старой мебели — выбрасывать ее разрешается. Однако складывать мебель необходимо не в мусорный бак, а ставить на площадку для крупногабаритных отходов (место рядом с контейнером).

Для того, чтобы правильно утилизировать отходы, в Москве начал работу экспериментальный сервис «Вывоз ненужных вещей». В электронном сервисе любой житель столицы может оставить заявку на бесплатную утилизацию своего автомобиля, а также крупной бытовой техники и металлических предметов. А в Подмосковье искусственный интеллект отслеживает вывоз и утилизацию строительных отходов.