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Оплата ЖКХ доступна в мобильном приложении «Ренессанс банка»

В мобильном приложении «Ренессанс банка» появилась мгновенная оплата жилищно-коммунальных услуг. Пользователи сервиса могут за несколько кликов вносить платежи за жилье, электроэнергию, газ, воду и отопление без визита в банковское отделение или многофункциональные центры. Услуга доступна на территории России, вне зависимости от региона проживания клиента. Об этом CNews сообщили представители «Ренессанс банка».

Перевести деньги за услуги ЖКХ можно двумя способами: отсканировать QR-код из квитанции или найти нужную организацию во вкладке «Коммунальные платежи» раздела «Платежи» и заполнить информацию по платежу вручную. После этого достаточно подтвердить платеж.

Для удобства клиентов и оперативности оплаты в мобильном приложении «Ренессанс банка» предусмотрено сохранение шаблонов платежей. Сохранить шаблон можно не только для начислений по ЖКУ, но и для оплаты услуг образовательных учреждений, налогов, мобильной связи, интернета и штрафов ГИБДД.

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КБ «Ренессанс кредит» (ООО) предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги. «Ренессанс банк» основан в 2003 г. и работает с более чем 15 млн клиентов в России. География деятельности «Ренессанс банка» охватывает 49 регионов России. Лицензии Банка России на осуществление банковских операций № 3354. С января 2023 г. банк запустил ребрендинг, в рамках которого изменился логотип и название банка. Юридическое (официальное) наименование банка не изменилось – КБ «Ренессанс кредит» (ООО).

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