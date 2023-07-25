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БФТ-Холдинг и компания BSS представили голосовых ассистентов для энергосбытовых компаний и сферы ЖКХ

БФТ-Холдинг и компания BSS представили новых голосовых роботов, предназначенных для использования в энергосбытовых компаниях и организациях ЖКХ. Специализированное решение на базе интеллектуальной речевой платформы Digital2Speech позволит значительно улучшить качество клиентского сервиса, а также снизить нагрузку на операторов кол-центров. Так, уровень удовлетворенности обслуживанием при использовании виртуального ассистента повысится на 12%, а качество работы сотрудников – на 25%.

В консультационные центры организаций в сфере ЖКХ и энергосбытовых компаний одновременно поступают сотни звонков, в связи с чем возможны длительное ожидание на линии, недоступность операторов при пиковых нагрузках, а также отсутствие доступа к сервисам в нерабочее время.

При низкой автоматизации процессов обслуживания специалисты кол-центра вынуждены тратить дополнительное время на обработку типовых запросов. Помимо этого, в организациях энергосбыта и ЖКХ отмечают слабую культуру использования сервисов самообслуживания, а также недостаточную эффективность исходящих коммуникаций для сбора показаний, напоминаний об оплате, работе с задолженностью и др.

Новые виртуальные ассистенты разработки BSS способны решить все эти задачи. Продукт, созданный специально для энергосбытовых компаний и организаций сферы ЖКХ, учитывает отраслевые особенности обслуживания клиентов, их типовые вопросы и базу знаний. Сервис помогает настроить голосовую идентификацию для предоставления дистанционных услуг, внедрить возможность автоматизированных голосовых опросов и сбора отзывов, развернуть омниканальную диалоговую платформу на основе искусственного интеллекта с применением инструментов речевой аналитики, а также реализовать сервис автоматизированного информирования граждан.

БФТ-Холдинг и компания BSS впервые представили новых голосовых роботов на Всероссийском форуме «Строим цифровой регион» в г. Перми в июле 2023 года. Партнёры планируют использовать решение в рамках реализации совместных проектов. Сегодня «коробочное» решение для предприятий энергосбыта и ЖКХ позволяет запустить инструмент в полноценную работу в течение недели. При этом он реализуется в облаке, что исключает сложную настройку в ИТ-инфраструктуре заказчика и длительные интеграции. Виртуальный ассистент даёт возможность выстроить сервис высокого качества с любым количеством единовременных звонков, обслуживанием в режиме 24/7 с гибкой и широкой настройкой исходящих обзвонов.

«Использование нашей речевой платформы позволяет энергосбытовым компаниям и предприятиям в сфере ЖКХ выстраивать современную культуру работы с потребительскими впечатлениями, реализовать полный цикл улучшений процесса обслуживания, цифровизировать бизнес-процессы без потери качества. При этом у нас есть измеряемые метрики успеха, доказанные реализованными проектами в госсекторе, банковской сфере, телекоммуникационной отрасли и страховании. Так, внедрение решения позволяет снизить стоимость обслуживания клиентов на 19%, повысить удовлетворенность обслуживанием на 12%, а качество работы сотрудников – на 25%», – отметил старший менеджер по продажам департамента по развитию партнерских продаж компании BSS Евгений Кучменко.

Специализированное решение для энергосбыта и ЖКХ полностью готово к внедрению и эксплуатации у заказчиков.

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