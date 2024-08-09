Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Сервис предпроверки подключили к услуге по оформлению субсидий на оплату ЖКУ в Подмосковье

На региональном портале обновили услугу по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Новый сервис теперь проверяет, была ли ранее назначена такая мера поддержки, и предоставляет информацию пользователю. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оформление субсидий на оплату ЖКУ – одна из самых востребованных онлайн-услуг в Подмосковье. Только с начала 2024 г. ею воспользовались более 74 тыс. раз. Чтобы снизить количество отказов из-за дублирования заявлений, мы внедрили умный сервис. В случае, если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили или продлили ее проактивно, система пришлет информацию об этом. Во всплывающем окошке появятся дата окончания периода и сведения о необходимости повторной подачи заявления», – отметила министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» доступна на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» – «Господдержка». Чтобы получить субсидию, нужно иметь регистрацию в Подмосковье. При этом расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи.

Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне?
Маркет

Размер субсидии рассчитывается в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения: для одиноко проживающих – 33 кв. м., на семью из двух человек – 42 кв. м., на каждого члена семьи от трех человек – по 18 кв. м.

Услуга предоставляется бесплатно. Результат поступит в личный кабинет на портале в течение 10 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

У российско-китайского онлайн-марктеплейса для бизнеса сорвался план выхода на Московскую биржу

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

В американских СМИ опасных хакеров из Китая быстро меняют на русских

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Роскомнадзор разыскивает кэш-серверы YouTube по всем ЦОДам и операторам России

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H13 Pro — удобный и мощный

Повербанки с беспроводной зарядкой емкостью 10 000 мАч: хиты продаж

Показать еще

Наука

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024