«Росэлектроника» представила новый усилитель мощности для ЗРК ближнего действия

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил новый полупроводниковый усилитель мощности Ka-диапазона для применения в составе радиолокационных станций зенитных ракетных комплексов ближнего действия. Использование устройства позволит значительно уменьшить габариты РЛС и сократить их энергопотребление, повысить надежность и срок службы.

Усилитель разработан входящим в «Росэлектронику» НПП «Салют». Новое изделие стало продолжением созданной на предприятии линейки твердотельных устройств большой мощности на основе нитрида галлия. Представленный усилитель мощности отличается возможностью непрерывной работы в течение как минимум 24 часов, что позволяет использовать его в составе стационарных РЛС. Разработчикам удалось решить сложную тепловую задачу в условиях малых габаритов. Усилитель мощности имеет встроенный источник вторичного питания и управления, собственную систему охлаждения и вентиляцию. Высокая эффективность системы охлаждения обеспечивается за счет использования углеродосодержащих теплоотводов.

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Усилитель работает в Ka-диапазоне, обладает средней мощностью 350 Вт и импульсной мощностью порядка 1 кВт, что дает возможность радиолокационным станциям на его основе обнаруживать на дальности до 10 км малоконтрастные цели, например, беспилотники.

«Твердотельные устройства на основе нитрида галлия способны заменить в составе РЛС электровакуумные усилители, при этом они не требуют высоковольтного питания, имеют малые габариты и вес, отличаются повышенной надежностью и электромагнитной совместимостью. НПП «Салют» обладает большим опытом разработки и производства твердотельных радиопередающих устройств Ku- и Ka-диапазонов. Имеющаяся в этой области экспертиза позволяет предприятию решать задачи по созданию твердотельных радиолокационных систем различных СВЧ диапазонов как наземного, так и бортового базирования», – сказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.