«Росэлектроника» показала на ЦИПР обновленную версию KVM коммутатора для удаленного управления оборудованием

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» впервые представил на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новогороде обновленную версию IP KVM коммутатора для полнофункционального удаленного доступа к серверному оборудованию, персональным компьютерам, а также станкам с числовым программным управлением. Разработчики усовершенствовали операционную систему изделия, что позволило расширить его функционал и реализовать управление подключенной аппаратурой с мобильного устройства. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

KVM (keyboard, video, mouse - клавиатура, видео, мышь) коммутатор позволяет одновременно управлять несколькими устройствами, не подключенными к глобальной сети. В том числе – создавать и контролировать удаленные рабочие места, управлять сразу несколькими станками с ЧПУ, выполнять удаленное включение, выключение или перезагрузку оборудования, настройку первичного загрузчика и другого программного обеспечения, контролировать одну или несколько автоматизированных систем управления технологическим процессом, задавать автоматическое выполнение серии команд, а также разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей.

Аппаратная и программная составляющие решения созданы специалистами НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику»). Предприятие ведет серийный выпуск коммутаторов и изготавливает их на базе российских комплектующих.

Обновленная версия устройства позволяет подключить одновременно несколько управляющих компьютеров и сформировать единое пространство из рабочих столов. Коммутатор поддерживает доступ с мобильного устройства через web-приложение.

«Сегодня IP KVM коммутаторы – это крайне востребованные рынком устройства, которые существенно оптимизируют работу IT специалистов. В новой версии нам также удалось существенно сократить время отклика для более быстрого взаимодействия с удаленным оборудованием. Вся работа по совершенствованию программного обеспечения коммутатора была выполнена специалистами нашего предприятия с учетом потребностей рынка», — сказал генеральный директор НПП «Салют» Евгений Исаев.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав Госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят концерны радиоэлектронной промышленности «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация Ростех – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.