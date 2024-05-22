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«Росэлектроника» показала обновленную версию KVM-коммутатора для удаленного управления оборудованием

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде обновленную версию IP KVM-коммутатора для полнофункционального удаленного доступа к серверному оборудованию, персональным компьютерам, а также станкам с числовым программным управлением. Разработчики усовершенствовали операционную систему изделия, что позволило расширить его функционал и реализовать управление подключенной аппаратурой с мобильного устройства.

KVM (keyboard, video, mouse – клавиатура, видео, мышь) коммутатор позволяет одновременно управлять несколькими устройствами, не подключенными к глобальной сети. В том числе – создавать и контролировать удаленные рабочие места, управлять сразу несколькими станками с ЧПУ, выполнять удаленное включение, выключение или перезагрузку оборудования, настройку первичного загрузчика и другого программного обеспечения, контролировать одну или несколько автоматизированных систем управления технологическим процессом, задавать автоматическое выполнение серии команд, а также разграничивать доступ к управляемому оборудованию для разных категорий пользователей.

Аппаратная и программная составляющие решения созданы специалистами НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику»). Предприятие ведет серийный выпуск коммутаторов и изготавливает их на базе российских комплектующих.

Обновленная версия устройства позволяет подключить одновременно несколько управляющих компьютеров и сформировать единое пространство из рабочих столов. Коммутатор поддерживает доступ с мобильного устройства через веб-приложение.

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«Сегодня IP KVM коммутаторы – это крайне востребованные рынком устройства, которые существенно оптимизируют работу IT специалистов. В новой версии нам также удалось существенно сократить время отклика для более быстрого взаимодействия с удаленным оборудованием. Вся работа по совершенствованию программного обеспечения коммутатора была выполнена специалистами нашего предприятия с учетом потребностей рынка», – сказал генеральный директор НПП «Салют» Евгений Исаев.

IP KVM-коммутатор представлен на стенде Нижегородской области в рамках деятельности Научно-образовательного центра мирового уровня. Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» проходит в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая.

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