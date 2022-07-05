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«Ростех» создал кремний из российских материалов для производства электронных приборов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил образец монокристаллического кремния, созданного полностью из российских материалов. Технология позволит импортозаместить иностранное сырье при производстве электронных силовых приборов.

Материал создается в несколько этапов. Вначале из порошка металлургического кремния или из диоксида кремния синтезируется моносилан, из которого, в свою очередь, получают поликристаллический кремний. Именно на основе этого полуфабриката создается монокристаллический кремний.

Технология разработана на НПП «Салют» холдинга «Росэлектроника» совместно с Институтом физики микроструктур РАН и Институтом химии высокочистых веществ РАН по заказу Минпромторга России.

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«Ростех» освоил технологию собственного производства из российских материалов монокристаллического кремния с удельным электрическим сопротивлением более 1000 Ом-сантиметров. Благодаря этому возможно полностью импортозаместить поставки иностранного сырья, которое использовалось для производства кремниевых пластин для электронных силовых приборов, например, транзисторов, термисторов, силовых выпрямителей тока», – сказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

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