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Такси с рециркуляторами «Росэлектроники» появились на дорогах страны

ИТ в госсекторе Техника

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил первую партию ультрафиолетовых рециркуляторов для оснащения такси в Нижнем Новгороде, Казани и Серпухове. Компактные гаджеты позволяют проводить непрерывное обеззараживание воздуха в салоне автомобиля, защищая пассажиров от болезнетворных вирусов и бактерий.

УФ-рециркуляторы обладают бактерицидным действием благодаря использованию в конструкции ультрафиолетового диода с длиной волны 270 нм. Прибор весит 100 грамм, подключается через USB-кабель и может обрабатывать в час до 14 м3 воздуха, который проходит через камеру обеззараживания. Устройства, по заявлению производителя, абсолютно безвредны для человека, поэтому могут работать непрерывно для обеспечения максимальной защиты каждого пассажира.

Компактные рециркуляторы разработаны и производятся нижегородским НПП «Салют» (входит в «Росэлектронику»). Первая партия поставлена сервису заказа такси «Везет». В ближайшее время устройства появятся еще в 12 городах присутствия сервиса, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Омске и других.

«В условиях сложной эпидемиологической ситуации использование обеззараживающих гаджетов является важным дополнением к традиционным средствам индивидуальной защиты. Нам удалось в максимально короткие сроки разработать и запустить серийное производство новых компактных рециркуляторов, которые можно использовать в автомобиле, дома или на работе. Мощности предприятия позволяют производить до 5 тыс. устройств в месяц. Мы видим большой интерес со стороны представителей транспортной отрасли, которая при любых обстоятельствах должна продолжать функционировать, обеспечивая перевозки граждан. Первыми оценить удобство нового прибора смогут таксисты. Уверен, что партнеры «Везет» оценят по достоинству возможность защитить себя от вирусов в это непростое время», – сказал генеральный директор НПП «Салют» Александр Бушуев.

«Такси – один из наименее контактных видов транспорта, но все-таки это закрытое пространство. Возможность очистить воздух салона автомобиля от вирусов — это то, что может уменьшить риск заразиться. Это важно для безопасности как пассажиров, так и водителей», – отметил операционный директор сервиса «Везет» Дмитрий Мычкин.

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