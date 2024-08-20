Российский инфраструктурный гигант ради полной независимости от SAP разрабатывает собственное ПО управления персоналом

Изгнание SAP продолжается

Как выяснил CNews, крупнейшая российская энергетическая компания «Россети» решила разработать собственную систему расчета заработной платы и управления персоналом.

Главной целью разработки является уход от немецкого ПО SAP, а именно корпоративной информационной системы управления ресурсами, созданной на ее основе. Компания проводит импортозамещение, чтобы избежать возможного санкционного давления и рисков утечки данных.

14 августа 2024 г., от имени АО «Энергоэффективные технологии» на сайте госзакупок был опубликован соответствующий тендер на сумму 226 млн руб. Выборы разработчика ПО, который избавит «Россети» от SAP будут проведены на конкурсной основе. Желающие смогут подать заявку до 30 августа. Итоги конкурса компания подведет 6 сентября.

«Россети» «Россети» продолжают уход от SAP

Помимо вышеперечисленных причин ухода от SAP, «Россети» рассчитывают на минимизацию временных и человеческих ресурсов, необходимых для поддержки системы.

Подробности тендера

Как указано в документах к тендеру, замена произойдет для двух подразделения «Россетей» — «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Первое обеспечивает электроэнергией население 11 областей Центральной части России, второе девять регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Разработку ПО планируют закончить к апрелю 2024 г.

Сама система предназначена для учета организационной структуры, штатного расписания, персонала и расчета заработной платы в компании. Она должна помогать создавать отчеты о зарплате и управленческие отчеты для компании.

Система должна максимально автоматизировать процессы управления персоналом и расчета зарплаты, а также обеспечивать использование единых справочников и аналитических данных для всех филиалов и головного офиса.

В техническом задании к тендеру «Россети» указали важное требование: новая система не должна зависеть от использования импортного программного обеспечения или его библиотек включая решения компаний SAP, Oracle, Microsoft, Apple. А ПО, используемое для функционирования системы (включая прикладное ПО, операционные системы для серверов, мобильных устройств и рабочих мест, системы управления базами данных, а также веб-браузеры), должно быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Не первый тендер на замену SAP

Данный тендер не является первым в своем роде. В феврале 2024 г. «Россети» публиковали похожий тендер, где искали подрядчика для замены системы автоматизированного управления технологическими присоединениями, созданного на основе SAP.

В конце апреля энергетический гигант решил перейти с SAP ERP на «1С», а в конце мая решил изгнать SAP из своей системы бухучета.

Уход SAP из России

До марта 2022 г. решения компании SAP активно использовались в России государственными и финансовыми учреждениями, а также компаниями из торговли, логистики и промышленности. В общей сложности порядка 1,5 тыс. клиентов, среди которых и крупные компании: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «Аэрофлот», «Черкизово», «М.Видео-Эльдорадо», и все основные нефтегазовые, химические и металлургические компании.

В феврале 2024 г. SAP уведомила своих россиян о том, что с 20 марта компания прекратит доступ к своим облачным услугам для пользователей из России. В своем письме SAP призывала клиентов выгрузить свои данные из облака, чтобы избежать их потери.