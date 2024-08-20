Разделы

Техника
|

Российский инфраструктурный гигант ради полной независимости от SAP разрабатывает собственное ПО управления персоналом

«Россети» продолжают избавляться от SAP в своих системах. На этот раз под импортозамещение попала система управления персоналом и заработной платы. Для замены «Россети» собираются разработать собственное ПО.

Изгнание SAP продолжается

Как выяснил CNews, крупнейшая российская энергетическая компания «Россети» решила разработать собственную систему расчета заработной платы и управления персоналом.

Главной целью разработки является уход от немецкого ПО SAP, а именно корпоративной информационной системы управления ресурсами, созданной на ее основе. Компания проводит импортозамещение, чтобы избежать возможного санкционного давления и рисков утечки данных.

14 августа 2024 г., от имени АО «Энергоэффективные технологии» на сайте госзакупок был опубликован соответствующий тендер на сумму 226 млн руб. Выборы разработчика ПО, который избавит «Россети» от SAP будут проведены на конкурсной основе. Желающие смогут подать заявку до 30 августа. Итоги конкурса компания подведет 6 сентября.

img_5585_1.jpg

«Россети»
«Россети» продолжают уход от SAP

Помимо вышеперечисленных причин ухода от SAP, «Россети» рассчитывают на минимизацию временных и человеческих ресурсов, необходимых для поддержки системы.

Подробности тендера

Как указано в документах к тендеру, замена произойдет для двух подразделения «Россетей» — «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Первое обеспечивает электроэнергией население 11 областей Центральной части России, второе девять регионов Центрального и Приволжского федеральных округов. Разработку ПО планируют закончить к апрелю 2024 г.

Сама система предназначена для учета организационной структуры, штатного расписания, персонала и расчета заработной платы в компании. Она должна помогать создавать отчеты о зарплате и управленческие отчеты для компании.

ИКТ-бюджеты российских регионов в 2024 г. могут отыграть прошлогоднее падение
цифровизация

Система должна максимально автоматизировать процессы управления персоналом и расчета зарплаты, а также обеспечивать использование единых справочников и аналитических данных для всех филиалов и головного офиса.

В техническом задании к тендеру «Россети» указали важное требование: новая система не должна зависеть от использования импортного программного обеспечения или его библиотек включая решения компаний SAP, Oracle, Microsoft, Apple. А ПО, используемое для функционирования системы (включая прикладное ПО, операционные системы для серверов, мобильных устройств и рабочих мест, системы управления базами данных, а также веб-браузеры), должно быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Не первый тендер на замену SAP

Данный тендер не является первым в своем роде. В феврале 2024 г. «Россети» публиковали похожий тендер, где искали подрядчика для замены системы автоматизированного управления технологическими присоединениями, созданного на основе SAP.

В конце апреля энергетический гигант решил перейти с SAP ERP на «», а в конце мая решил изгнать SAP из своей системы бухучета.

Уход SAP из России

До марта 2022 г. решения компании SAP активно использовались в России государственными и финансовыми учреждениями, а также компаниями из торговли, логистики и промышленности. В общей сложности порядка 1,5 тыс. клиентов, среди которых и крупные компании: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group, «Аэрофлот», «Черкизово», «М.Видео-Эльдорадо», и все основные нефтегазовые, химические и металлургические компании.

В феврале 2024 г. SAP уведомила своих россиян о том, что с 20 марта компания прекратит доступ к своим облачным услугам для пользователей из России. В своем письме SAP призывала клиентов выгрузить свои данные из облака, чтобы избежать их потери.

Антон Мушинский

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Для подавления БПЛА нужно будет получать разрешение Минобороны

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Генпрокуратура требует 84 миллиона у ИТ-резидента «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил сотрудникам зарплаты

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

VK уничтожает конкурентов своего мессенджера. Закрыт легендарный аналог ICQ и Telegram, который развивался 21 год

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024