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Минцифры признало B2B Altis заменой SAP Ariba

Минцифры России признало B2B Altis отечественной альтернативой иностранной SAP Ariba. Платформа стала первым российским SRM-решением, функциональные характеристики которого полностью соответствуют продуктам мирового уровня. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

B2B Altis состоит из готовых облачных модулей, обеспечивающих сквозной закупочный процесс: от заявки внутреннего заказчика и оценки поставщика до поставки товаров и выполнения работ. В решение также интегрирован корпоративный интернет-магазин для малостоимостных закупок у проверенных поставщиков и сервис управления нормативно-справочной информацией (НСИ). Платформа уже внедрена в 10 компаниях, в четырех из которых ранее использовалась SAP Ariba.

B2B Altis разработана компанией B2B-Center, участником ИТ-рынка по цифровизации закупочной функции российского бизнеса с более чем 20-летним опытом. B2B-Center входит в группу компаний наряду с РТС-тендер и ОТС.

«Мы начали разработку собственной системы еще до ухода западных вендоров, объединив экспертизу на рынке электронных торгов с передовыми закупочными практиками. За несколько лет B2B Altis стала отечественным стандартом для решений класса SRM и S2P. Мы гордимся тем, что Минцифры России официально признало нашу платформу первой полноценной заменой ушедшему решению SAP Ariba», — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.

B2B Altis ориентирована как на корпорации, так и на предприятия среднего и малого бизнеса. Модульная архитектура позволяет бесшовно автоматизировать весь закупочный процесс либо его отдельные этапы. Благодаря этому можно быстро настроить различные закупочные сценарии в зависимости от приоритетов и потребностей конкретной компании.

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Система использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, что также признано на государственном уровне Минцифры России. В планах B2B-Center на 2025 г. — углублять функциональность по всем модулям B2B Altis.

Решение о сходстве функциональных характеристик B2B Altis с программным обеспечением SAP Ariba принято экспертным советом при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Ранее Минцифры также сертифицировало B2B Altis в классах ПО «Средства управления бизнес-процессами (BPM)» и «Средства поддержки принятия решений (DSS)».

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