Производитель пищевых ингредиентов Allwin перешел с SAP на «1С:ERP»

Команда проектного офиса «Павелецкая» компании «Первый Бит» за шесть месяцев осуществила переход производителя пищевых ингредиентов Allwin (раннее Kerry) с SAP на «1С:ERP» с сохранением всех функциональных возможностей, а также разворачиванием новых и уникальных отчетов и возможностей.

Долгое время в качестве системы для управления ресурсами компании Allwin использовали систему SAP. С ограничением работы системы SAP на территории Российской Федерации функционал программного продукта скуднел. Многие процессы переводились в Excel, что сильно сказалось на скорости получения отчетов, сокращал возможность контролировать работу производства и увеличивал риск ошибок по вине человеческого фактора.

Материнской компанией Kerry Group было принято решение к 1 августа 2023 перевести российскую дочку на собственную систему управления и сервера, а также отключить доступ к SAP и перевести работу с данными на российское ПО.

Каждый блок работы в старой системе был удобен для пользования сотрудников и адаптирован под задачи производства. Требования к новой системе были очень высоки. Требовалось создать новую систему, которая не просто поддерживала процессы Allwin, но и не усложняла работу сотрудников.

В линейке отраслевых решений фирмы «1С» выбор был осуществлен в пользу «1С:ERP Управление предприятием». Однако типовой функционал требовалось сильно доработать. Многие блоки, которые требовались для работы Allwin, отсутствовали или не обеспечивали должный функционал и масштаб работы компании.

ИТ-служба Allwin принадлежала головной компании, поэтому доступ к ней был ограничен. Адаптирование «1С:ERP» под потребности пользователей происходило с помощью профессионализма команды проектного офиса «Павелецкая» ИТ-интегратора «Первый Бит». Команда за полгода реализовала работу всех ключевых блоков автоматизации: планирование, продажи, закупки, производство, контроль качества, складской учет, расчет ингредиентов, управление номенклатурой НСИ, документооборот и казначейство.

Интегрировать в систему дополнительные конфигурации не представлялось возможным из-за ограничения в сроках проекта, поэтому команда проектного офиса «Павелецкая» выстраивала процессы, используя «1С:ERP» в связке с «1С:Документооборот», «БИТ.Финанс» и адаптацией существующих точечных сервисов. Таким сервисом стало решение «БИТ.Качество» – собственная разработка офиса «Павелецкая» для автоматизации отдела контроля качества.

На базе сервиса «БИТ.Качество» было разработано АРМ «Проверка качества серий для менеджеров и технологов по качеству». Он показывает приходы сырья, полуфабрикатов и готовой продукции и отражает, была ли по ним проведена сертификация. АРМ отражает дату прихода, номенклатуру и пробу отбором. Позволяет отслеживать партию по определённым распоряжениям, которая определяет качество и дальнейшие действия по партиям.

Команда «Первого Бита» с нуля разработала блок «Оптива» – расчет значений питательной ценности готовой продукции по 216 показателям, около 400 Е-добавок с учетом показателей, которые необходимы для производства. Архитектура решения формировалась исключительно по описанию заказчика, а первая модель модуля была оформлена в сервисе Miro.

Также в «1С:ERP» с нуля был реализован функционал автоматизированного складского учета без интеграции с выделенными конфигурациями складского учета. Были внедрены график производства (раньше велся в системе Excel) и матрица переходов (новый вид плана производства).

На данном проекте была спроектирована и развернута вся серверная инфраструктура с нуля, с обеспечением наивысших показателей отказоустойчивости. На складе и производстве были использованы принтеры печати этикеток Zebra и терминалы сбора данных Zebra, а также Point Mobile. На терминалы сбора данных было установлено типовое мобильное рабочее место кладовщика, адаптированное под требования заказчика.

В результате проекта, Allwin получил прозрачный процесс планирования производства, реализованный с теми же возможностями, которые были в системе SAP, и с упрощением процесса пользования отчетом по планированию.