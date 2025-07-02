Один из крупнейших электросетевых холдингов мира отказывается от SAP и Oracle в пользу «1С» и СУБД Tantor

«Россети» переходят с SAP ERP на отечественные решения: «1С:ERP Управление холдингом» и СУБД Tantor. На работы выделено 1,36 млрд руб.



SAP уходит — «1С» и Tantor приходят

Как выяснил CNews, «Россети» переходят с «сбежавшей» из России SAP ERP на отечественные решения: «1С:ERP Управление холдингом» и СУБД — Tantor.

Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок. Тендер на этой торговой площадке уральское отделение «Россетей» — «Россети Урал» опубликовали 17 июня 2025 г. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 июля, его итоги подведут 24 июля.

Начальная сумма тендера — 1,36 млрд руб., однако цена контракта может измениться в ходе проведения торгов.

В рамках перехода будет заменена иностранная ERP-система SAP 6.0, используемая для бухучета, налогов, управления договорами, закупками и МСФО, а также зарубежные СУБД (хотя в документе они не названы явно, SAP обычно работает с HANA или Oracle). Представители «Россетей Урал» пояснили, что SAP используется с СУБД Oracle.

Россети » переходят с SAP ERP и Oracle

На смену им придут российские решения: приоритетной платформой станет «1С:ERP Управление холдингом», СУБД — Tantor (российская СУБД на базе PostgreSQL, совместимая с ГОСТ Р 56938-2016), операционная система — предположительно «Альт» (документ рекомендует ОС «Альт рабочая станция» для АРМ), а офисный пакет — «Р7-Офис» с обязательным браузером «Яндекс» на рабочих местах.

Выбор именно этого ПО обусловлен, по словам представителей «Россетей Урал», тем, что в «Россети Урал» уже применяются продукты компании «1С» для автоматизации процессов технологического присоединения, ведения кадрового учета и расчета заработной платы с использованием СУБД Tantor.

«Переход на качественный отечественный продукт позволил обеспечить высокий уровень информационной безопасности и защиты персональных данных, а также оптимизировать затраты компании на техническую поддержку информационной системы» — пояснили они изданию.

Целями перехода являются выполнение указов о 100% использовании российского ПО к 2025 г., снижение рисков санкционных ограничений, локализация поддержки и разработки (система получит открытый код для модернизации силами компании), а также регистрация исключительных прав на ПО как актива компании.

Как пояснили CNews представители «Россетей Урал», перевод существующей системы учета финансово-хозяйственной деятельности на отечественную платформу и СУБД является стратегической задачей по обеспечению технологического суверенитета компании. В соответствии с письмом Министерства энергетики России от 05.09.2024 №ЭШ-14640/14 данный проект имеет особую значимость и классифицируется как особо приоритетный, необходимость реализации которого подтверждено распорядительными документами федерального уровня (указания Президента России от 12 июля 2023 г. №Пр-1168; указ от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.; директивы Правительства России от 14 апреля 2021 г. № 3438п-П13 о разработке (актуализации) стратегий (программ) цифровой трансформации государственных компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства России от 23 января 2003 г. № 91-р)

Подробности тендера

Технические особенности проекта включают интеграцию с 14 корпоративными системами, среди которых «АИС УКО» (казначейство), «Omni-Us» (учет электроэнергии) и «1С:ЗУП» (кадры), обеспечение безопасности в соответствии с требованиями ФСТЭК (включая модели угроз и сертификацию СУБД Tantor), а также автоматическое формирование отчетности по ФСБУ, МСФО и налоговым декларациям в условиях санкционного давления.

Как указано в техническом задании, взаимодействие с внутренними и внешними информационными системами должно осуществляться через единое интеграционное решение, которое определяет заказчик.

Если невозможно напрямую подключиться к интеграционному решению заказчика, то для взаимодействия с другими информационными системами необходимо использовать интеграционные механизмы, основанные на принципах и технологическом стеке, которые позволяют интегрировать новую систему в единое решение без дополнительных затрат на разработку.

Если требуемый технологический стек недоступен, то можно организовать временное интеграционное взаимодействие с помощью технологий RPA или аналогичных. После выполнения необходимых организационных и технических мероприятий интеграционные механизмы должны быть переведены на единое интеграционное решение.

В технических заданиях к очередям должны быть указаны способы реализации интеграционного взаимодействия, соответствующие этим требованиям, а также способы перехода от временных интеграционных взаимодействий к постоянным с использованием единого интеграционного решения.

Длительный уход от SAP

В августе 2023 г. компания начала переход от SAP в системе управления производственными активами, выделив на эти цели 403 млн руб.

В конце февраля 2024 г. началась переработка системы автоматизированного управления технологическими присоединениями, также на базе SAP. На эти работы компания запланировала два года и 371 млн руб.

В апреле того же года «Россети» объявили тендер на переход с SAP ERP на «1С» для своей бухгалтерской системы. Начальная стоимость тендера составила 400 млн руб.

В конце августа «Россети» приступили к удалению SAP из системы управления персоналом и расчетом заработной платы, начав разработку собственного программного обеспечения. Это обошлось компании в 226 млн руб.

В середине февраля 2025 г. CNews сообщал, что «Россети» заменяют SAP на отечественную платформу Omni-US в системе учета передачи и распределения электроэнергии. На работы компания выделила 216,2 млн руб.

Про «Россети»

Группа «Россети» — это один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, указано на сайте компании, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети «Россетей» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.