SAP 10 лет завышала цены на госзакупках США

Немецкую SAP и ИТ-дистрибьютора Carahsoft заподозрили в сговоре с целью завышения цен на закупки ПО для госорганов США. Следствие идет как минимум 10 лет. За это время партнеры успели заключить сотни госконтрактов на сотни миллионов долларов.



Расследование сговора

Министерство юстиции США расследует дело по подозрению в незаконном сговоре технологической компания SAP и ИТ-дистрибьютора Carahsoft с целью завышения цен при поставках продукции американским военным и другим правительственным структурам, пишет Bloomberg, ссылаясь на материалы федерального суда в Балтиморе.

В деле фигурируют и другие компании, участвовавшие в госпоставках ПО в течение десятилетия. Расследование ведется как минимум с 2022 г.

Немецкая компания SAP — один из крупнейших в мире разработчиков CRM-систем (customer relationship management, система управления взаимоотношениями с клиентом) и ERP-систем (enterprise resource planning, система управления и планирования ресурсов).

© rafapress / Фотобанк Фотодженика SAP под подозрением в завышении цен на госзакупках в США

Американская Carahsoft — это, по данным издания, закрытая компания, которая с момента своего основания в 2004 г. превратилась в доминирующего игрока на рынке государственных закупок технологий.

Засекреченное дело

Материалы дела были скрыты от общественности до передачи их в конце сентября 2024 г. новому мировому судье. Многие записи остались засекреченными. Не известно, когда именно прокуроры начали изучать отношения между SAP и Carahsoft, но из судебных материалов следует, что в июне 2022 г. в Carahsoft был направлен запрос на информацию и документы, связанные с заявками на поставку в Минобороны программного обеспечения SAP, а также оборудования и услуг его облачного хранилища.

Документ предписывает Carahsoft предоставить электронные письма, текстовые сообщения, контракты, списки сотрудников и другую информацию, связанной с продажей ПО SAP. Спустя больше года прокуроры подали в суд на Carahsoft, добиваясь исполнения этого требования, и утверждая, что компания «упрямо отказывается предоставить эту важную информацию».

Пока неясно, сколько контрактов и на какую сумму следствие считает задействованными в незаконных манипуляциях. По закону с манипуляторов может быть взыскана трехкратная компенсация плюс штраф.

Среди федеральных поставщиков ИТ-продуктов компания Carahsoft занимает второе после Dell место по стоимости контрактов, заключенных напрямую с правительством. Общая сумма этих контрактов с начала 2020 финансового года составила $3,5 млрд. Технологии SAP — большая часть этого бизнеса. Carahsoft получила более 600 федеральных контрактов на их поставку на сумму более $990 млн и «содействовала» дополнительным продажам на сумму около $1 млрд, указали прокуроры в судебных документах.

Не первый случай

24 сентября 2024 г. агенты ФБР и Службы уголовных расследований Министерства обороны провели в штаб-квартире Carahsoft в Рестоне (штат Вирджиния) обыски с выемкой документов и компьютеров. Представители Carahsoft заявили, что это имеет отношение к «другому расследованию в отношении компании, с которой Carahsoft в прошлом вела бизнес».

SAP и Carahsoft в прошлом тоже фигурировали в «других расследованиях». В январе 2024 г, например, SAP согласилась выплатить более $220 млн, заключив трехлетнее соглашение с Министерством юстиции об отсрочке судебного преследования после того, как ей были предъявлены обвинения в двух эпизодах подкупа государственных служащих в Южной Африке и Индонезии.

В 2015 г. CNews писал о том, что Carahsoft вместе со своим партнером VMware, не признав вины, согласились выплатить $75,5 млн для урегулирования судебного иска о завышении цен на государственные контракты в период с 2006 по 2013 гг. По версии Минюста, VMware и Carahsoft нарушили закон Fair Claims Act, регулирующий взаимодействие компаний и правительства по госконтрактам, исказили информацию о ценообразовании и предоставили недостоверные данные.