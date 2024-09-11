Отечественный энергетический гигант отдаст полтора миллиарда за обслуживание санкционного SAP

ПАО «Россети» опубликовали тендер суммой в 1,42 млрд руб. с целью трехлетнего обслуживания SAP в своей корпоративной информационной системе управления.



Полтора миллиарда за обслуживание санкционного ПО

Как выяснил CNews, ПАО «Россети» выделили 1,42 млрд руб. на обслуживание ушедшего из России немецкого ПО SAP, на базе которого построена их действующая корпоративная информационная система управления (КИСУ).

Обслуживание проводится компанией с целью обеспечения непрерывности бизнес-процессов, осуществляемых с помощью ИС, поддержание КИСУ в актуальном, работоспособном состоянии и снижение общей стоимости ее владения.

Тендер на сопровождение КИСУ был опубликован на сайте госзакупок 3 сентября 2024 г. Выбор подрядчика пройдет с помощью аукциона, заявки на который компании смогут подать до 20 сентября. Победителя конкурса объявят 10 октября.

Контракт на сопровождение КИСУ с будущим исполнителем «Россети» планируют подписать на три года. Согласно опубликованному техническому заданию всего под обслуживание попадает 61 компонент системы.

Обслуживание продолжают и после ухода

Стоит напомнить, в апреле 2022 г. SAP объявила об отказе работать с российскими клиентами, а в июне того же года о полном уходе с российского рынка. 20 марта 2024 г. компания полностью закрыла россиянам доступ к своим облачным сервисам.

Не смотря на это «Россети» уже не первый год публикуют похожие тендеры на ее обслуживание в составе своей корпоративной информационной системы управления.

В конце августа 2023 г. компания выделила на эти цели 456,7 млн руб. Согласно опубликованному тогда техническому заданию, список сервисов включал в себя обеспечение стабильной работы и администрирование КИСУ, её обновление и доработку, поддержку пользователей, в том числе пользователей архивной системы, а также первичную обработку обращений. Обслуживание планировали на срок в 12 месяцев.

При этом в годовом отчёте за 2022 г. головная компания информировала о том, что были организованы работы по проектированию собственной КИСУ в соответствии с требованиями директивы правительства России.

Согласно данным сайту госзакупок, поддержка КИСУ на платформе SAP ранее обходилась «Россетям» в миллионы рублей. В 2022 г. компания подписала договор на сопровождение и техническую поддержку этой системы на сумму около 591,5 млн рублей, который рассчитан до января 2024 г.

За вторую половину 2023 г. «Россети» потратили более 4 млрд руб. на импортозамещение иностранного софта. Среди него не только SAP, но и ОС и офисное ПО.

Тем не менее SAP все таки уходит из «Россетей»

После поспешного хода SAP с отечественного рынка «Россети», как и многие другие российские компании, начали постепенный процесс замещения немецкого ПО.

В августе 2023 г. компания «изгоняла» SAP из своей системы управления производственными активами, выделив на это 403 млн руб.

В конце февраля 2024 г. началась перестройка системы «автоматизированного управления технологическими присоединениями», также на основе SAP. Компания выделила на эти цели два года и 371 млн руб.

В апреле того же года «Россети» опубликовали тендер для перехода с SAP ERP на «1С» в своей системе бухучета. Начальная стоимость тендера составила 400 млн руб.

В конце августа SAP начали убирать из системы управления персоналом и заработной платы. Для этой цели «Россети» начали разработку собственного ПО. Обошлось это компании в 226 млн руб.

В целом, постепенно SAP уходит из главной энергетической компании России, однако учитывая ее размеры, импортозамещение займет приличное количество времени. По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 78 регионов России. Она управляет 2,45 млн км линий электропередачи. Сотни тысяч ее подстанций обладают суммарной трансформаторной мощностью более 826 тыс. МВА.

Имущественный комплекс «Россетей» состоит из 43 дочерних и зависимых обществ, включая распределительные сетевые компании. Контрольный пакет акций принадлежит государству, представляющемуся Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.