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Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в банках
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На конференции CNews Сбер расскажет об опыте разработки ERP-системы будущего взамен ушедшей из России SAP

ERP-системы позволяют качественно планировать ресурсы предприятий, а также автоматизировать работу в области финансов, бухгалтерии, продаж, в управлении персоналом, закупок и складом.

Как отмечают специалисты Сбера, основная задача при разработке собственного решения – сделать систему помогающей, невидимой и человекоцентричной. Ожидается, что все виды учета и типичные задачи будут автоматизированы, а фокус бухгалтера и финансиста сместится только на работу с отклонениями и контроль методологии. Такой подход в работе позволит прежде всего сэкономить время и усилия специалиста, он сможет выполнять новые кросс-функции, развиваться, повышать эффективность и качество операционных процессов.

Главный эксперт по технологиям, работающий над новой системой, Антон Личман расскажет в своем выступлении на конференции CNews про опыт Сбербанка в автоматизации, тренды ERP-систем и о том, что придет на замену SAP в России.

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