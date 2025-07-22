Аналитика Getblogger: Зумеры — самая лояльная аудитория у блогеров при выборе мебели, аксессуаров и отделочных материалов

Getblogger (входит в МТС AdTech) провел аналитическое исследование на тему обновления интерьера и ремонта, опросив две тыс. россиян и выяснил, что 43% пользователей доверяют обзорам блогеров. Самая лояльная аудитория — зумеры (62%) и поколение Y (44%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Данные Getblogger (входит в МТС AdTech) подтверждают тренд: 43% россиян доверяют блогерам при выборе товаров для дома — это следствие роста онлайн-ритейла и сигнал рынка о том, что мебель и декор эффективнее продвигать через эмоции, а не в формате шаблонной рекламы. Кейсы компании показывают, что живые мнения работают лучше классических форматов, особенно, когда речь идет о домашнем уюте», — сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

Контент, где показан итоговый результат, вызывает доверие у 59% россиян, 46% отметили, что доверие вызывает опыт реальных пользователей. Демонстрация процесса работы с отделочными материалами располагает 43% респондентов, у 38% доверие вызывает наличие гарантии.

Поколению зумеров важнее увидеть процесс работы с отделочными материалами (22%). «Игреки» доверяют опыту других пользователей (20%). У поколений Х и «Беби-Бумеров» доверие вызывает демонстрация конечного результата (26%). Чаще, чем другие поколения, «Беби-Бумеры» доверяют наличию гарантии (18%).

«Формат контента, будь то процесс выполнение ремонтных работ, скидочная акция или опыт использования со стороны блогера, является важным фактом в формировании рекламной кампании. Аудитория возрастом 60+ больше доверяет рекламе с наличием скидки, тогда как поколение Z доверяет больше процессу работы с отделочными материалами. Знание этих факторов при анализе целевой аудитории и отрасли, создает новые требования к инфлюенс-маркетингу. Практика показывает, что ошибки в формировании кампании, в свою очередь, снижают конверсию до 98%», — сказала Марина Кондрашова.

По данным МТС AdTech, всплывающую рекламу магазинов, предлагающих интерьерные решения, 62% россиян видят на сайтах чаще, чем на других площадках. На втором месте оказались социальные сети, там рекламу магазинов предлагающих интерьерные решения видит 31% опрошенных. Рекламу в приложениях замечают 27%, еще 26% видят наружную рекламу магазинов DIY, а 16% — рекламу у блогеров. В Telegram видят рекламу 80% пользователей мессенджера.

«Эффективные коммуникации с аудиторией требуют гибридного подхода. Хоть и сайты генерируют максимальный охват, именно соцсети и Telegram дают глубину вовлечения. По опыту Getblogger, реклама у инфлюенсеров обеспечивает в 3 раза более высокую конверсию за счет доверия и лояльности аудитории. Ключ — не выбор одной площадки, а синергия каналов, где каждый усиливает другой», — сказала Марина Кондрашова.