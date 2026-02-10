Разделы

Кириллов Олег


СОБЫТИЯ


10.02.2026 У люксембургской компании отобрали в пользу российского государства три патента на нанотрубки, используемые в электронике 1
24.11.2010 «Комстар» внедрил решение Oracle для управления доступом сотрудников 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кириллов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1383 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Oracle Corporation 6902 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14598 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8786 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1142 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1908 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 512 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 149 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 100 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 328 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14544 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46090 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

