Smart Engines представляет новую версию ПО Smart Tomo Engine для компьютерного томографа

Компания Smart Engines представила новую версию российского программного продукта для томографической реконструкции Smart Tomo Engine 2.2. Система искусственного интеллекта позволяет получить восстановленное трехмерное изображение объекта в высоком разрешении, сравнить с идеальной моделью на предмет соответствия состава, размеров, наличия трещин и других скрытых дефектов. Программа предназначена для использования в области промышленной томографии при исследовании и контроле качества внутренней структуры объектов разного размера: от микросхем до индустриальных двигателей внутреннего сгорания. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В обновленной версии программного продукта появилась уникальная функция – теперь можно воссоздавать изображение не всего исследуемого объекта, помещенного в томограф, а только интересующей области. Это важно, так как зачастую рабочая область детектора превосходит сам объект и образуется много неинформативного пространства, которое нет необходимости восстанавливать. Кроме того, часто стоит задача исследовать только часть объекта – например, отремонтированный фрагмент изделия, будь то сварной шов или часть микросхемы. В зависимости от размера объекта время реконструкции можно сократить до 50-70%. Применение томографических комплексов с новой версией Smart Tomo Engine поможет ускорить производственные процессы в машиностроении, ракетно-космической, нефтегазовой отраслях, микроэлектронике и других сферах.

Настроить область для реконструкции можно изменением размера параллелепипеда (на скрине представлена томографическая реконструкция киндер-сюрприза)

В Smart Tomo Engine 2.2. реализован принципиально новый механизм загрузки данных. Теперь пользователю не нужно ждать, пока загрузятся все измеренные данные, которых для получения цифрового изображения объекта с высоким разрешением может быть очень много. В новой версии процессы загрузки данных и выбора режима реконструкции выполняются параллельно. Пока данные загружаются, пользователь в режиме предпросмотра может «на лету» настраивать параметры реконструкции. Это не только сделало работу с программным продуктом более удобной, но и заметно ускорило ее за счет фоновой загрузки.

Кроме того, в новой версии был улучшен пользовательский интерфейс, а также повышено удобство работы с программой.

Smart Tomo Engine 2.2 может быть установлена как на уже находящихся в эксплуатации томографах для замены штатного ПО, так и войти в качестве программной части во вновь создаваемые томографические комплексы. Система входит в реестр отечественного ПО и совместима как с отечественными, так и с иностранными томографическими аппаратами.

Smart Engines представляет новую версию ПО Smart Tomo Engine для компьютерного томографа

Автором разработки является компания Smart Engines. В 2021 г. Smart Engines выпустила первую версию продукта Smart Tomo Engine, который содержит всю необходимую документацию к API по загрузке данных, выполнению томографической реконструкции и сохранению результатов. В 2023 г. специалисты компании совместно с производителем рентгеновской техники «Элтех-мед» создали полностью отечественный томограф для промышленной томографии.