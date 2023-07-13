В России создан первый отечественный промышленный томограф. Видео

В России создали отечественный промышленный томограф. Он способен проверять качество деталей, напечатанных на 3D-принтере. Мощности производителя позволят выпускать до 50 томографов в год. Потенциальными пользователями оборудования могут стать компании из области медицины, металлургии, археологии и другие.

Импортонезависимый томограф

Как стало известно CNews, на российском рынке появился первый полностью отечественный томограф, с помощью которого можно проверить качество деталей, напечатанных на 3D-принтере.

Аппаратную часть разработал петербургский производитель рентгеновской и медицинской техники «Элтех-Мед», ПО Smart Tomo Engine 2.0 поставила российская ИТ-компания Smart Engines.

Как рассказал CNews гендиректор «Элтех-Мед» Евгений Потрахов, томограф производится в России мощностях компании с привлечением сторонних российских организаций. По его словам, зарубежные компоненты в оборудовании все же присутствуют — в основном это электронная компонентная база. Доля иностранных компонентов не превышает 15%.

Как работает томограф

Промышленный томограф применяется для исследования и контроля качества внутренней структуры устройств разного размера: от микросхем до индустриальных двигателей внутреннего сгорания. С помощью аппарата можно получить восстановленное трехмерное изображение объекта в высоком разрешении, сравнить с идеальной моделью на предмет соответствия состава, размеров, наличия трещин и других скрытых дефектов.

Фото: Smart Engines В России создали отечественный томограф для проверки 3D-деталей

Благодаря ПО Smart Engine пользователь томографа получает изображения высокого качества. Решение автоматизирует рутинные процедуры по подбору наилучших параметров реконструкции.

«Для случаев, когда объект не помещается целиком в поле вида детектора на каждой рентгенограмме, добавлен авторский патентованный алгоритм реконструкции FOVEA, который позволяет восстановить полное изображение», — рассказала начальник отдела компьютерной томографии Smart Engines Марина Чукалина.

Сколько будет стоить томограф

Рынок российской 3D-печати по состоянию на февраль 2022 г., по данным Минэкономразвития, составил 4,5 млрд руб. Из-за распространения 3D-печати в мире и, в частности в России, возрастает актуальность контроля качества напечатанных объектов.

Интерфейс ПО для томографа

«Элтех-Мед» готов выпускать отечественный томограф серийно. В год компания способна производить до 50 единиц такого оборудования. По словам генерального директора Smart Engines Владимира Арлазарова, этого хватит для того, чтобы полностью закрыть потребности рынка.

Как развивается российский рынок PIM-систем? ПО

Стоимость одного аппарата составит от 10 до 20 млн руб. в зависимости от комплектации. При полной загрузке промышленных мощностей в течение первого года после старта продаж выручка партнеров может достичь 1 млрд руб., утверждают разработчики.

Потенциальными пользователями такого томографа являются научные учреждения в различных областях, включая медицину, металлургию, археологию и т.д.

Патенты Smart Engines

Smart Engines специализируется на разработке ПО для автоматизации распознавания и ввода данных из документов в видеопотоке, на фотографиях и сканах.

Пример работы томографа

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В мае 2023 г. CNews писал о том, что Smart Engines получила в США патент на свое решение по оптимизации работы нейросетевых архитектур, которые используются для распознавания изображений.

В начале июля компания запатентовала в США новую технологию в компьютерной томографии. Разработка позволяет снизить дозу облучения при диагностике пациентов с COVID и другими заболеваниями, и ускоряет исследования. Разработчик намерен интегрировать технологию в свои продукты и продвигать их как в России, так и за рубежом.