IXcellerate запатентовала способ и устройство кондиционирования машинных залов ЦОД

Компания IXcellerate, оператор коммерческих дата-центров, разработала и запатентовала способ и устройство для охлаждения высоконагруженных машинных залов ЦОД. Изобретения прошли независимую экспертизу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая подтвердила исключительные права IXcellerate на заявленные технологические новшества.

Команда R&D-центра IXcellerate приступила к разработке решений, чтобы ускорить запуск новых объектов в условиях ограниченной доступности импортного оборудования. Компания искала варианты, которые позволили бы увеличить мощность системы кондиционирования при неизменной площади машзала, преодолеть проблемы неравномерного распределения воздуха и получить возможность размещать стойки в любой точке без изменений конфигураций инженерных систем.

В рамках проекта проводилось CFD- и числовое моделирование, а также независимые испытания. По итогам была получена специальная формула для расчета объема расходуемого воздуха, температурного режима и суммарной площади теплообменников для оптимального подбора мощности и количества вентиляторов. На ее основе инженеры IXcellerate сконструировали воздухоохладительную камеру статического давления (ВОК), которая гарантирует равномерное распределение воздушных потоков на все теплообменные аппараты.

Запатентованные решения протестированы и успешно эксплуатируются в действующих машинных залах Южного кампуса IXcellerate с общей нагрузкой более 30 МВт. Благодаря их использованию: увеличена мощность и обеспечена достаточная подача воздуха, что исключает риски перегрева высоконагруженного ИТ-оборудования; повышена энергоэффективность ЦОД и снижено потребление электроэнергии за счет оптимизации системы; достигнут оптимальный температурный график теплоносителя, благодаря чему дата-центр работает в энергосберегающем режиме фрикулинга; увеличено количество стойко-мест на 15%, что позволяет использовать рабочее пространство машзала более эффективно.

Изобретение IXcellerate позволяет поддерживать параметры климата по стандарту ASHRAE, обеспечивает отказоустойчивость и сервисное обслуживание оборудования без перерывов на ремонты и применимо для любых дата-центров и помещений, где размещается серверное оборудование. Его использование критично для обеспечения энергоэффективности и надежности объекта и характеризует готовность площадки к высокопроизводительным вычислениям. Оператор намерен применять разработанную технологию при проектировании всех новых ЦОД. Срок действия патента составляет 20 лет.

Сергей Вышемирский, технический директор IXcellerate, сказал: «Мы прошли путь от концепции до полномасштабного внедрения — наши запатентованные решения работают в реальных условиях и подтвердили свою надежность. Перед нами стоит важная задача: двигаться вперед и запускать новые мощности, чтобы поддерживать развитие цифровой экономики и бизнеса наших клиентов. IXcellerate продолжает развивать собственную R&D-практику, открыта к сотрудничеству и готова объединять усилия для новых цифровых прорывов».