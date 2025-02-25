Новая администрация США обвиняет соцсети в цензуре

Недавно назначенный главой Федеральной комиссии по связи сторонник Дональда Трампа Эндрю Фергюсон объявил войну модерационным ограничениям крупнейших социальных площадок.

Не занимайтесь буллингом!

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США внезапно запустила расследование в отношении крупнейших технологических платформ (соцсетей) в связи с предполагаемым разгулом цензуры в них.

«Технологические фирмы не должны заниматься буллингом в отношении своих пользователей», — цитирует пресс-релиз новоназначенного руководителя ФТК Эндрю Фергюсона (Andrew Ferguson).

Далее в пресс-релизе указывается, что если такая «цензура» существует, то она «не только противоречит американским ценностям, но и является потенциально противозаконной». Кроме того, говорится в пресс-релизе, вендоры площадок могут пользоваться «непредсказуемыми» внутренними процедурами, которые отсекают некоторых пользователей без возможности оспорить блокировку, а это может «наносить ущерб потребителям, сказываться на конкуренции, может проистекать из отсутствия конкуренции или может быть продуктом антиконкурентного поведения».

ФТК призвала пользователей социальных сетей и прочих площадок сообщать о случаях, когда они подверглись «бану, теневому бану, демонетизации или другим видам цензуры» со стороны технологических фирм, и эти действия выглядели бесчестными и несправедливыми. Общественности предлагается до 21 мая отправить свои комментарии, после чего они будут опубликованы на Regulations.gov.

Как отмечается в публикации издания Silicon Angle, на протяжении многих лет околоконсервативные политики утверждали, что страдают от несправедливого отношения со стороны социальных медиа. Среди них был Дональд Трамп (Donald Trump), новоизбранный президент США, которого прежние владельцы сети X (бывший Twitter) заблокировали за множественные нарушения правил платформы.

Новый владелец сети, Илон Маск (Elon Musk), объявил себя сторонником «абсолютной» свободы слова и вернул Трампу его аккаунт и снял блокировку со многих других, в том числе тех, кому перекрывали доступ за очевидные нарушения вроде разжигания ненависти.

Фергюсон является ставленником Трампа, и он уже заявил, что намерен «положить конец вендетте техгигантов против конкуренции и свободы слова».

Часть политической борьбы

Справедливости ради, некоторые крупнейшие площадки действительно осуществляют модерацию на основе правил и алгоритмов, не всегда отличающихся прозрачностью, и пользователи часто лишены возможности оспорить наложенные на них ограничения или хотя бы получить адекватные объяснения причин.

Группа Chamber of Progress, официально занимающаяся лоббированием интересов технологических фирм, в ответ на пресс-релиз ФТК выпустила собственный, в котором утверждается, что «консервативные» политики и комментаторы попросту пытаются лишить социальные медиа возможности модерировать контент, и игнорируют тот факт, что охват у консерваторов больше, чем у либеральной стороны.

«ФТК взяло в прицел ровно тот самый принцип модерирования контента, который препятствует заливанию онлайн-платформ грязью», — прямо заявил основатель и исполнительный директор группы Адам Ковацевич (Adam Kovacevich).«Сейчас онлайн-платформы конкурируют друг с другом по линии модерирования, но [действия ФТК] приведут к тому, что все они будут выглядеть как 4Chan, то есть, окажутся переполнены всеми видами ненавистнического контента, спамом и мошенничеством».

Глава Meta (которой принадлежит Facebook) Марк Цукерберг (Mark Zukerberg), однако, сразу после победы Трампа, заявил, что его компания в прошлом проявляла «излишнюю ревностность» в том, что касалось проверки фактов, а также контента, относящегося к пандемии COVID-19 и скандалам вокруг семейства экс-президента США Джо Байдена (Joe Biden).

Между тем, исследовательская группа Global Witness опубликовала недавно исследование, в котором утверждается, что и TikTok, и X на уровне алгоритмов обеспечивают превалирование контента «правого» толка. Является ли это политическим решением, исследователи однозначно утверждать не берутся. Однако определенные слова и действия владельца сети X говорят сами за себя. Он объявляет себя поборником абсолютной свободы слова, однако эта свобода распространяется только на его единомышленников.

«Социальные медиа становятся либо заложниками, либо сознательными участниками политических процессов, так же как в прошлом это произошло с традиционными средствами массовой информации, — говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего»». «И, если миф о «свободе слова» традиционных СМИ уже вряд ли кем-либо рассматривается всерьез, социальные сети пытались сохранить ореол канала свободной трансляции своего мнения на широкую аудиторию. Но внутренняя цензура самих социальных сетей за последние несколько лет во многом свела на нет возможность хоть каких-то независимых суждений, противоречащих позиции владельцев этих сетей, и пришло время государственного регулирования этой сферы. Изначально такие попытки явно будут неуклюжими, содержать большое количество перекосов и злоупотреблений, но, наверное, это хоть как-то выводит цензурирование соцсетей в область реального публичного общественного контроля, а не отдает на откуп внутренним инструкциям модераторов какого-нибудь Facebook или YouTube. Контроль над соцмедиа становится частью обычной политической борьбы».

*Meta (компания признана экстремистской организацией на территории России).

**Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).

***Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России).