Индексная книга (каталог) CNews*
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CRM CJM Customer Journey Map карта взаимодействия потребителя с продуктом выстраивание пути клиентов при использовании продуктов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 56, упоминаний - 57
CRM и организации, системы, технологии, персоны:
|ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 1
|Осокин Андрей 10 5
|Фахрутдинов Валентин 6 4
|Букашкин Антон 5 4
|Захир Максим 22 4
|Селихов Дмитрий 16 4
|Назаров Леонид 7 3
|Ишуткин Иван 3 3
|Кайкова Ирина 4 3
|Шовковая Евгения 4 3
|Скатин Алексей 33 3
|Хорошилов Иван 4 3
|Ременникова Елена 10 2
|Спиридонов Александр 50 2
|Бурмистрова Мария 4 2
|Слуцкий Александр 14 2
|Чухонцев Александр 20 2
|Шанина Ирина 28 2
|Закеров Марат 2 2
|Виноградова Надежда 3 2
|Меньшикова Анна 3 2
|Абеуов Даурен 6 2
|Садовенко Илья 65 2
|Чехонин Антон 68 2
|Вайнер Всеволод 26 2
|Алексеенко Андрей 11 2
|Зеленко Дмитрий 3 2
|Николаев Илья 4 2
|Романова Надежда 12 2
|Бондарик Александр 7 1
|Цапок Михаил 6 1
|Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
|Гаврилов Михаил 9 1
|Сакович Владимир 11 1
|Левиков Антон 69 1
|Ровинский Дмитрий 4 1
|Исаев Дмитрий 59 1
|Мерзляков Алексей 6 1
|Буренков Александр 3 1
|Овчинников Борис 129 1
|Каменева Марина 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1161 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.