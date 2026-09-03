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Индексная книга (каталог) CNews*
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CRM CJM Customer Journey Map карта взаимодействия потребителя с продуктом выстраивание пути клиентов при использовании продуктов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.09.2026 Smartis стал официальным промерочным инструментом рекламных кампаний на Ozon 1
Онлайн-доски 2025 1
26.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских онлайн-досок 1
Михаил Гаврилов, БСПБ: Наша собственная разработка — это ИТ-ниндзя 1
Сергей Соловьев, Т1: Наша цель - стать «цифровым чемпионом» 1
21.07.2025 Максим Архипов, «Лига Ставок»: Не надо сразу строить космолет, лучше идти к цели короткими итерациями 1
26.05.2025 GetPayAll: как ИИ меняет работу россиян: исследование сервисов по профессиям и сценариям использования 1
28.04.2025 Анастасия Шагун, Flip — о стратегическом подходе к дизайну и роли бизнес-аналитика 1
05.04.2024 В «Сколково» назвали топ-3 региона по цифровизации туристических услуг 1
26.02.2024 Повысить чек на 18%: как цифровые платформы для маркетинга решают задачи ритейла 1
30.11.2023 IBS и Rubbles заключили партнерское соглашение о продвижении решений для оптимизации целевого маркетинга 1
21.11.2023 Дмитрий Исаев, Softline: Тренд на частные облака продлится минимум до 2025 года 1
09.11.2023 IBS запускает услугу «Клиентская аналитика и автоматизация целевого маркетинга (CVM и Campaign Management)» 1
25.10.2023 Calltouch стал платформой омниканального маркетинга 1
19.07.2023 «Детский мир» внедрил искусственный интеллект в свою инфраструктуру 1
25.08.2022 «Сбермаркет» запустил Open Data — ресурс с агрегированными данными о поведении клиентов 1
25.05.2022 Денис Селезнёв -

В бизнесе наступает время HR-экосистем

 1
27.04.2022 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2022 года 1
24.03.2022 Рынок E-commerce: как удержать покупателя 1
17.03.2022 Онлайн-конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 24 марта 1
15.02.2022 Одержимость клиентом. «ВымпелКом» поменял систему мониторинга, чтобы отслеживать клиентский опыт 1
14.01.2022 Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya 1
19.10.2021 Резидент фонда «Сколково» разработал систему для аналитики действий клиентов при использовании банкомата 1
13.09.2021 Конференция CNews «Рынок E-commerce: как удержать покупателя» состоится 7 октября 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
27.04.2021 «Рексофт» подготовила образовательную программу для студентов университета ИТМО 1
23.03.2021 E-commerce 2021 1
19.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
11.03.2021 Ivideon представил облачное решение сервиса видеоаналитики для офлайн-бизнеса 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
04.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
18.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
04.02.2021 В Station фонда Skolkovo Ventures и японского холдинга Dentsu назначен генеральный директор 1
03.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта 1
03.12.2020 Как научиться улучшать клиентский опыт с помощью контакт-центров 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
15.09.2020 X5 запустила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств 1
07.09.2020 Кирилл Иванов, Self -

Каналы ДБО в России развиты намного лучше, чем в Европе

 1
31.07.2020 Creately запускает решение для совместной работы в России 1

Публикаций - 56, упоминаний - 57

CRM и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 8
9785 5
Ланит - Норбит - Norbit 434 5
Ростелеком 11098 4
Microsoft Corporation 25917 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9596 4
Ланит Омни 67 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1772 3
Oracle Corporation 7126 3
Terrasoft - Террасофт 206 3
Teradata - Терадата 225 3
Holst - Холст 10 2
SAP SE 5635 2
Amazon Inc - Amazon.com 3320 2
Yandex - Яндекс 9454 2
IBM - International Business Machines Corp 9723 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 372 2
Крок - Croc 1972 2
G-Core Labs 74 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 2
Рексофт - Reksoft 496 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1139 2
Zendesk 39 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 2
Nvidia Corp 4132 2
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 1
i-Sys - Intelligent Systems - Интеллектуальные Системы - Ай-Сис Лабс 51 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 80 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 197 1
Canva 39 1
Intech 24 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 224 1
Бизнес ИТ 47 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 547 1
Т1 Иннотех 215 1
Siemens AG - Siemens Group 2677 1
Парадигма 172 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 505 7
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 371 6
Почта России ПАО 2407 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1099 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 5
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 105 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 206 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 246 4
Керамик Солюшнс Рус - Ceramic Solutions - Церсанит Трейд - Cersanit, Meissen Keramik, Mito 20 3
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 24 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 157 3
Альфа-Банк 1997 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1168 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 2
Связной ГК 1406 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3028 2
МКБ - Московский кредитный банк 660 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1921 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 2
Протек - Центр внедрений 63 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 355 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри - Metro Group Logistics, MGL - Метро Груп Логистикс, МГЛ 514 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 307 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Zenden Group - Дом одежды 66 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
36,6 - аптечная сеть 97 1
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 18 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Лудинг - Luding 11 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 407 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 285 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8834 20
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7621 18
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8470 18
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6505 17
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6168 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18502 15
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13887 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6762 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6658 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 12
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1334 12
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4966 11
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 131 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8022 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12573 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3692 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4586 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13222 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13929 8
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3913 7
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3447 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9816 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9454 6
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2961 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6382 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5468 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3232 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9802 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14288 5
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 667 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26714 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5422 5
Маршрутизация - Routing 641 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10935 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5476 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 997 5
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 5
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис - Mango Centrex 359 4
Bending Spoons - MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 110 3
Microsoft Office 4255 3
Microsoft Azure 1535 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 3
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 387 3
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 2
Teradata Sentient Enterprise 4 2
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1357 2
Google Android 15414 2
Apple iOS 8679 2
Oracle Java - язык программирования 3510 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 821 2
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1318 2
X5 Group - X5ID - X5 Ключ 17 1
X5 Group - Экспресс-скан 7 1
Ланит Омни - Rightway Analytics 2 1
Ланит Омни - Rightway DMP - Rightway Data Management Platform 2 1
Luminati - VPN-сервис 3 1
Ланит - DTG Granum 3 1
Duolingo - Дуолинго 24 1
SAS Retail & CPG Cloud Analytics 4 1
Teradata Kylo 2 1
Teradata Managed Cloud - Teradata Managed Services - Teradata IntelliCloud - Teradata Hybrid Cloud 6 1
Teradata Everywhere 5 1
Teradata IntelliFlex 4 1
Teradata UDA Appliance - Teradata Unified Data Architecture 10 1
Teradata Aster Data Systems - Teradata Aster Discovery Platform 19 1
Teradata Customer Interaction Manager - Teradata Customer Journey Analytic Solution 3 1
Avaya Breeze 13 1
Avaya Workspaces 4 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 1
eKassir Omnichannel Digital Banking Platform - eKassir ATM WebHost - eKassir ATM Customer - eKassir ATM Terminal - eKassir ATM API - eKassir Bank Payments Hub 20 1
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 31 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
Осокин Андрей 10 5
Фахрутдинов Валентин 6 4
Букашкин Антон 5 4
Захир Максим 22 4
Селихов Дмитрий 16 4
Назаров Леонид 7 3
Ишуткин Иван 3 3
Кайкова Ирина 4 3
Шовковая Евгения 4 3
Скатин Алексей 33 3
Хорошилов Иван 4 3
Ременникова Елена 10 2
Спиридонов Александр 50 2
Бурмистрова Мария 4 2
Слуцкий Александр 14 2
Чухонцев Александр 20 2
Шанина Ирина 28 2
Закеров Марат 2 2
Виноградова Надежда 3 2
Меньшикова Анна 3 2
Абеуов Даурен 6 2
Садовенко Илья 65 2
Чехонин Антон 68 2
Вайнер Всеволод 26 2
Алексеенко Андрей 11 2
Зеленко Дмитрий 3 2
Николаев Илья 4 2
Романова Надежда 12 2
Бондарик Александр 7 1
Цапок Михаил 6 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Гаврилов Михаил 9 1
Сакович Владимир 11 1
Левиков Антон 69 1
Ровинский Дмитрий 4 1
Исаев Дмитрий 59 1
Мерзляков Алексей 6 1
Буренков Александр 3 1
Овчинников Борис 129 1
Каменева Марина 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 3
Европа 25062 3
Япония 13874 3
Беларусь - Белоруссия 6391 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 2
Казахстан - Республика 6159 2
Европа Восточная 3141 2
Германия - Федеративная Республика 13325 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1238 2
Нидерланды 3784 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1125 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 154 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 806 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 81 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1274 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3550 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 1
Южная Корея - Республика 7134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8730 1
Россия - УФО - Свердловская область 2028 1
Польша - Республика 2047 1
Индия - Bharat 5930 1
Америка - Американский регион 2214 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3536 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1498 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1096 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1732 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 1
Италия - Итальянская Республика 4528 1
Франция - Французская Республика 8219 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2123 1
Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
Австрия - Вена 261 1
Турция - Турецкая республика 2659 1
Украина 7984 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27827 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 16
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6735 9
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5075 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5710 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8604 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12497 6
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12154 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8013 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22195 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2807 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9349 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1732 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
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