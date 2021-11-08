В Москве стартует прием заявок на гранты для создателей авторской анимации

Столичные анимационные студии получат грантовую поддержку. Претендовать на выплаты смогут компании — авторы некоммерческих анимационных произведений, получившие награды на профильных конкурсах и фестивалях. Прием заявок откроется 8 ноября и продлится до 10 декабря 2021 г. включительно, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Правительство Москвы поддержит грантами создателей авторской анимации, которые успешно представляют наш город на национальных и международных конкурсах и фестивалях. Размер выплаты — от 500 тыс. до 3 млн руб. Всего на эти цели выделено более 10 млн руб.», — сказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Она также напомнила, что это уже вторая программа поддержки анимационных студий с начала 2021 г. В октябре были определены 14 получателей грантов в сфере коммерческой анимации. Им будет выделено около 84 млн руб.

Сумма гранта создателям некоммерческой анимации будет зависеть от конкурса или фестиваля, в котором приняла участие компания. В утвержденный перечень вошло более 120 национальных и международных мероприятий индустрии кино и анимации по всему миру — от Аргентины до Японии. Они распределены по трем категориям (по уровню престижности). Еще один критерий определения размера гранта — полученная награда. Претендовать на выплату могут обладатели Гран-при, победители и номинанты конкурсов и фестивалей.

«Этот грант — от самой идеи до механизма расчета его суммы — разработан в партнерстве с анимационными студиями. Они участвовали во всех наших совещаниях по поводу этой меры поддержки», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Полученные средства компания сможет потратить на оплату труда, продвижение продукции на национальном и мировом рынке, регистрационные взносы для участия в профильных фестивалях, привлечение художников и разработчиков анимационного продукта.

«Анимация в России за последние годы прошла серьезный путь от нескольких разрозненных компаний до самостоятельной индустрии. Предприятия в этом сегменте в 2021 г. получили собственный ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности. — Прим. mos.ru)», — сказал Алексей Фурсин.

Российская авторская анимация традиционно получает признание на международном уровне. Так, работа Андрея Хржановского «Нос, или Заговор “не таких”» стала лауреатом известных национальных и международных конкурсов и фестивалей. Картина получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм на португальском анимационном фестивале Cinanima 2020, удостоена Гран-при XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино, а также вошла в лонг-лист 93 премии американской киноакадемии «Оскар».