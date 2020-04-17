HP представила новые устройства для создателей мультимедийного контента

HP Inc. представила мобильную рабочую станцию Z by HP и обновленное портфолио HP ENVY – устройства предназначены для людей творческих профессий, которые стремятся расширить границы своих возможностей. Модели HP ZBook Studio, HP ZBook Create и HP ENVY 15 стали инновационным дополнением в экосистеме HP Create Ecosystem, которая была представлена на выставке Adobe MAX в 2019 году.

HP ZBook Studio и ZBook Create – первые в мире мобильные рабочие станции, при изготовлении которых используется переработанный океанический пластик. Устройства обеспечивают абсолютную мобильность за счет графики Nvidia GeForce Quadro RTX и имеют максимально эффективное отношение площади экрана к корпусу – 87%. Впервые станции с дисплеем DreamColor поддерживают автономную работу в течение целого дня.

Ноутбук HP ENVY 15 оснащен полностью алюминиевыми шасси и имеет соотношение площади экрана к корпусу 82,6%. Доступна конфигурация с дисплеем 4K OLED VESA DisplayHDR True Black с сенсорным экраном, процессорами Intel Core 10 поколения, графикой Nvidia GeForce RTX 2060 с Max-Q и системой охлаждения геймерского уровня для обеспечения максимальной производительности.

Технология HP QuickDrop позволяет легко переносить мультимедийные элементы, документы, заметки, разработки сайтов, адреса и многое другое на различные устройства: ПК, cмартфоны на Android или iOS и любые планшеты.

Последние обновления в портфолио HP ENVY делают творчество еще более доступным благодаря универсальности и мобильности новых устройств.

«Мы продолжаем учиться адаптироваться к новым способам работы и обучения в условиях сложившейся ситуации, однако одно остается неизменным – каждый из нас создает контент, и чтобы воплощать идеи в жизнь, нужны подходящие решения, – сказал Алекс Чоу (Alex Cho), президент подразделения персональных систем в HP Inc. – Неважно, говорим мы о ZBook Studio, самой мощной рабочей станции в своем классе, или о ноутбуке ENVY 15 с системой охлаждения геймерского уровня – все последние новинки HP предоставляют творческим профессионалам мощность, необходимую для новых свершений, и обеспечивают их универсальными решениями, которые вдохновляют на новые открытия».

«Людям творческих профессий необходимы мощные устройства, которые позволяли бы им работать из любой точки, – отметил Боб Петт, вице-президент и генеральный управляющий подразделения профессиональных видеорешений Nvidia. – Рабочие станции HP ZBook Studio, ZBook Create и ENVY 15, оснащенные видеокартами Nvidia Quadro и GeForce RTX с драйверами Nvidia Studio, обеспечивают высокую производительность, мобильность и надежность, которые так необходимы современным пользователям».

Ноутбуки HP ZBook Studio, ZBook Create и ENVY 15 с графикой RTX участвуют в программе Nvidia RTX Studio, которая обеспечивает ускорение ресурсоемких рабочих нагрузок, например, рендеринга с трассировкой лучей и работы с искусственным интеллектом, а также предусматривает доступ к драйверам RTX Studio для достижения исключительной надежности.

HP ZBook Studio – мобильная рабочая станция с самой высокой удельной мощностью на кубический сантиметр, и HP ZBook Create – самый компактный в мире 15-дюймовый ноутбук для творчества и игр, открывает пользователям новый уровень мобильности. За последние три года количество моделей в тонком и легком корпусе увеличилось на 47%, однако большинство из них по-прежнему не предназначены для сложных рабочих процессов, предполагающих использование профессиональных приложений, ресурсоемкой графики или точной цветопередачи. Последние дополнения к портфолио Z by HP специально создавались с нуля и полностью перерабатывались в соответствии с требованиями самых ресурсоемких креативных приложений и рабочих процессов.

В 2015 году Академия Кинематографических Искусств и Наук присудила компании HP престижную награду «Scientific and Engineering Award» за разработку дисплея HP LP2480zx Professional DreamColor. Рабочие станции ZBook Studio и ZBook Create впервые оснащены дисплеем DreamColor и обеспечивают 17,5 часов работы от батареи, что позволяет художникам, аниматорам и дизайнерам-колористам использовать ноутбук для работы в течение всего дня. При этом устройства гарантируют точную цветопередачу и отображение более миллиарда цветов для создания естественных теней и стабильных градиентов благодаря встроенному колориметру для автоматической самокалибровки, расширенному цветовому охвату 100% sRGB и Adobe RGB.

Пользователи могут проектировать, редактировать, осуществлять рендеринг и трансляцию видео, где бы они ни находились и какими сложными ни были их рабочие процессы. Это стало возможным благодаря графике Quadro или GeForce и процессорам Intel Core или Intel Xeon нового поколения.

Творческие профессионалы хотят выполнять задачи, в то время как в фоновом режиме осуществляется рендеринг, причем без замедления работы других приложений. ZBook Studio – рабочая станция для рендеринга, которая отличается самой высокой удельной мощностью на кубический сантиметр.

Технология Z Power Slider обеспечивает пользователям максимальный контроль над производительностью и акустикой в процессе работы. В то же время алгоритм Z Predictive Fan Algorithm обладает интеллектуальным управлением работы вентилятора в зависимости от реализуемых задач и используемых приложений.

Новая система охлаждения с элементами из углеродных волокон обеспечивает продолжительную эксплуатацию устройства с максимальной производительностью. Специально разработанная передовая система охлаждения с элементами из титана отводит горячий воздух от процессора и графического сопроцессора по двумерным каналам, обеспечивая высокую удельную мощность, которая втрое выше, чем в решениях предыдущего поколения. В результате эта технология позволила уменьшить габариты ноутбука на 30%.

ZBook Studio, мобильная рабочая станция с самой высокой удельной мощностью на кубический сантиметр, и ZBook Create оснащены практически безрамочным экраном. При этом габариты новых ноутбуков на 22% меньше, чем моделей предыдущего поколения. Устройства обеспечивают до 17,5 часов автономной работы2 и выполнены в легком алюминиевом корпусе, предлагая специалистам творческих профессий ноутбук с точной цветопередачей, который способен работать от аккумулятора в течение всего дня.

Клавиатура Z command создана специально для людей творческих профессий и обеспечивает комфортный переход с других устройств с аналогичной раскладкой. Клавиатура предусматривает возможность быстрого включения нужный функций и имеет максимально бесшумные клавиши, что позволяет полностью сосредоточиться на работе.

Качество звука на 15,6-дюймовом ноутбуке для игр и творчества – насыщенные басы с отсечкой на 150Гц и динамики, настроенные специалистами Bang and Olufsen, создают вокруг пользователя объемное звуковое пространство. Новинки оснащены самыми мощными динамиками с самым качественным басом среди всех ноутбуков HP.

Первая в мире мобильная рабочая станция, в конструкции которой используется переработанный океанический пластик. Легкий алюминиевый корпус ноутбука в пять раз более износостойкий по сравнению с корпусом из окрашенных углеродных волокон, и при этом по-прежнему соответствует стандартам MIL-STD 810G.

Минималистичный дизайн делает устройство еще более эффектным: новая модель обладает изящными алюминиевыми шасси. Это первое устройство в линейке ENVY, получившее стеклянное покрытие на тачпаде, что обеспечивает высокий уровень комфорта при работе без мышки.

С этого года все новые устройства HP ENVY будут оснащены клавиатурой с технологией «all-in-one» с удобно расположенными кнопками для включения питания, управления шторкой камеры, отключения микрофона, а также сканером отпечатков пальцев и клавишей вызова HP Command Center.

Среди представителей творческих профессий востребованы устройства с качественным экраном и высокой производительностью, при этом поддерживающие длительное время автономной работы и широкие возможности подключения, которые обеспечивает новый ENVY 15.

Цифровое творчество переходит на новый уровень детализации и реалистичности на 4K OLED дисплее True Black с сертификацией DisplayHDR от VESA. Дисплей обеспечивает 100% цветовой охват DCI-P3 и обладает коэффициентом контрастности 100000:1 при яркости 400 нит. Каждый 4K дисплей проходит цветовую калибровку для выполнения требований стандарта Delta E <2 и обеспечения максимально точной и постоянной цветопередачи. Сенсорные дисплеи позволяют повысить эффективность рабочего процесса, делая работу с устройством быстрой и удобной.

Технология HP QuickDrop, которая эксклюзивно доступна на новых ноутбуках ENVY 15, позволяет легко переносить мультимедийные элементы, документы, заметки, разработки сайтов, адреса и многое другое на различные устройства: ПК, cмартфоны на Android или iOS и любые планшеты.

Быстрый рендеринг, плавное воспроизведение и комфортная многозадачность – теперь доступны благодаря мощному процессору Intel Core i9 серии H 10 поколения, графическому адаптеру Nvidia GeForce RTX 2060 с технологией Max-Q и поддержке до 32ГБ памяти DDR4.

Модель ENVY 15 стала первым ноутбуком в портфолио HP ENVY, оснащенным системой охлаждения игрового уровня – специальной камерой охлаждения и двумя 12В вентиляторами. В сравнении с традиционным дизайном с трубкой-теплоотводом, специально разработанная камера охлаждения позволяет поднять мощность процессора на 33% для выполнения ресурсоемких нагрузок.

Устройство поддерживает технологию HP Dynamic Power, которая интеллектуальным образом распределяет питание между центральным процессором и графикой, а инфракрасный датчик температуры теперь поддерживается в панели управления Performance Control, что позволяет в полной мере использовать запас по теплоотведению.

Сверхбыстрая подсистема хранения с возможностью подключения PCIe SSD-накопителей емкостью до 2 ТБ и организации RAID 0 (2xSSD), в 3 раза более быстрая передача файлов в беспроводных сетях Wi-Fi 6 по сравнению с Wi-Fi 5, а также поддержка Bluetooth 5.

Работайте в любое время и в любом месте – ноутбук поддерживает до 16,5 часов автономной работы и предлагает возможность быстрой зарядки с помощью технологии HP Fast Charge, которая позволяет зарядить аккумулятор выключенного устройства с 0% до 50% всего за 45 минут.

HP представляет обновленные устройства HP ENVY для представителей творческих профессий, которым нужен универсальный и мобильный инструмент.

HP ENVY 13: Это мощное устройство с 11-дюймовой диагональю. При соотношении площади экрана к корпусу 88%, процессоре Intel Core 10 поколения и опциональной графике Nvidia GeForce MX330 ноутбук поддерживает до 19,5 часов автономной работы. Доступна конфигурация с экраном 4K UHD и сетевым адаптером с поддержкой высокоскоростной сети Wi-Fi 6.

HP ENVY x360 13: Трансформер, который отличается изящным дизайном и функциональностью: при соотношении площади экрана к корпусу 88%, ноутбук поставляется с мобильными процессорами AMD Ryzenсерии 4000 с графикой Radeon поддерживает до 17,5 часов автономной работы и оснащен адаптером Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

HP ENVY x360 15: При соотношении площади экрана к корпусу 88%, процессоре Intel Core 10-го поколения и опциональной графике Nvidia GeForce MX330 или мобильном процессоре AMD Ryzen серии 4000 с графикой Radeon Graphics, это устройство обеспечивает до 18,5 часов автономной работы, поставляется с опциональным экраном 4K AMOLED и оснащается адаптером с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

HP ENVY 17: При соотношении площади экрана к корпусу 86%, процессоре Intel Core 10 поколения и графике Nvidia GeForce MX330, устройство поддерживает до 11 часов автономной работы, поставляется с опциональным экраном 4K UHD17 и оснащается сетевым адаптером с поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Рабочие станции HP ZBook Studio и HP ZBook Create появятся в продаже в России в августе 2020 года. Стоимость будет объявлена позднее. Модели HP ENVY 15, HP ENVY 13, HP ENVY 17, HP ENVY x360 13, HP ENVY x360 15 появятся в продаже в России в июле 2020 года. Стоимость будет объявлена позднее.