Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: в России резко вырос спрос на фильмы на DVD/Blu-Ray и виниловые проигрыватели

Группа «М.видео-Эльдорадо» зафиксировала во II квартале текущего года рост продаж в 2-3 раза аудио- и видеоконтента на физических носителях – дисков в форматах DVD и Blu-Ray и подписок на отечественные онлайн-кинотеатры, также на четверть увеличился интерес к проигрывателям винила. Всплеск интереса обусловлен снижением числа стриминговых сервисов, стремлением россиян разнообразить свой досуг в условиях тренда на домашнее видеопотребление и возрождением моды на ретро. Такие ностальгические хобби позволяют получить новый эмоциональный и тактильный опыт, насладиться процессом прослушивания, просмотра и коллекционирования.

По итогам первых шести месяцев 2022 г. в «М.видео-Эльдорадо» штучные продажи DVD- и Blu-Ray-дисков выросли почти вдвое в годовом сопоставлении, во II квартале динамика изменилась – интерес к физическим изданиям вырос уже в три раза. Лицензионная библиотека позволяет киноманам в любой момент получить удовольствие от любимых или новых фильмов в высоком качестве вне зависимости от доступа в интернет или других технических нюансов. Среди наиболее популярных жанров: комедии, приключенческие боевики и мультфильмы. Самыми продаваемыми фильмами стали ремейк супершоу 90-х годов – «Спасатели Малибу» в режиссёрской версии с бонусным двадцатиминутным дополнением, мультфильмы «Гадкий я 3» и «Миньоны», «Мумия» (2017) и «Форсаж 8».

При этом возрос спрос и на цифровой контент, который доступен как на мобильных устройствах, так и телевизорах – в этом году на российском рынке ТВ доля моделей со Smart TV превысила 75%, с разрешением 4К – 45%. Интерес к онлайн-кинотеатрам за полгода увеличился на 27%, тогда как во втором квартале продажи подписок выросли в 2,3 раза. Наибольшей популярностью пользовались пакеты на срок от 1 до 3 месяцев. Среди наиболее популярных кинотеатров: «Кинопоиск» (в составе «Яндекс плюса»), ivi, Premier и Okko. Подписки доступны как в виде цифрового кода, так и частично на физических карточках в магазинах. До половины их стоимости можно оплатить бонусами по программам лояльности «М.видео» и «Эльдорадо».

Более чем на четверть выросла популярность проигрывателей для воспроизведения «тёплого» аналогового звука относительно II квартала прошлого года и в 2,2 раза по сравнению с тем же периодом 2020 г., чему способствовал широкий выбор моделей, в том числе относительно недорогих из массового сегмента (7-15 тыс. руб.) – средний чек снизился на 18%. Самая популярная модель – Ritmix LP-160B. Каждый пятый клиент при покупке воспользовался списанием бонусов. Аудионосители выполнены в основном в форм-факторе кейса с крышкой, оснащены либо встроенными динамиками, либо позволяют подключить внешний усилитель или наушники. В среднем на один проданный проигрыватель приходится покупка двух-трёх пластинок. У российских меломанов самыми популярными жанрами оказались рок, классика, поп и джаз. Бестселлеры: Teodor Currentzis:Mahler:Symphony No. 6, «Роджер Уотерс: The Wall», Pink Floyd:Atom Heart Mother, Demons & Wizards:III, Pink Floyd:Best Of Later Years 1987-2019, Iron Maiden:The X Factor.