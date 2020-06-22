Плееры Samsung массово ломаются по всему миру. Решения проблемы нет. Видео

Владельцы Blu-ray устройств Samsung по всему миру столкнулись с моментальным выходом их из строя. Среди сбоев отмечаются циклические перезагрузки, отсутствие реакции на нажатие кнопок и выключение спустя пару секунд работы. Samsung пока не нашла решение и не озвучила причину проблемы, и пользователи решили самостоятельно докопаться до сути.



Общемировой сбой

Пользователи по всему миру стали массово жаловаться на выход из строя их плееров, стереосистем и домашних кинотеатров Samsung Blu-ray. Как пишет портал ZDnet, первые жалобы появились в минувшую пятницу, 19 июня 2020 г., и на момент публикации материала сообщения о новых поломках продолжали множиться.

Проблема получила общемировой характер, и она не зависит от конкретной модели устройства Samsung Blu-ray. Пользователи пытаются найти решение, создавая темы на форуме техподдержки Samsung, однако пока что поиски ни к чему не привели. Соответствующие темы стали появляться и на Reddit: к примеру, тред, созданный пользователем ncrowley 20 июня 2020 г., получил 28 комментариев, в которых другие участники сообщают о попадании в аналогичную ситуацию.

Симптомы неисправности

Подавляющее большинство владельцев плееров Samsung Blu-ray столкнулись с переходом их в режим циклической перезагрузки. На экране появляется базовый интерфейс устройства, после чего изображение пропадает, но через пару секунд появляется снова, и так до бесконечности.

Один из симптомов, циклическая перезагрузка

Второй симптом проявляется значительно реже, но возникает одновременно с перезагрузкой. Плеер пытается считать данные с диска при его отсутствии в дисководе, о чем свидетельствуют соответствующие звуки привода.

Ряд пользователей столкнулись с тем, что плеер запускается и даже работает, но это длится всего несколько секунд, после чего он самостоятельно выключается и не перезагружается самостоятельно. Повторное включение приводит точно к такому же результату – полноценная загрузка, несколько секунд работы и выключение. В течение этих секунд плеер никак не реагирует на нажатия кнопок на корпусе или пульте управления.

Samsung не в силах помочь

Компания Samsung осведомлена о массовом сбое ее плееров Blu-ray, однако по состоянию на 22 июня 2020 г. готовое решение проблемы она предложить не могла. Помимо этого, причины происходящего она тоже не называла.

На форуме Samsung появилось сообщение с потенциальным решением проблемы – можно попробовать вставить диск в привод, после чего сбой с циклической перезагрузкой должен пройти. Однако на момент публикации материала пользовательских подтверждений действенности этого метода не было.

Дело вовсе не в прошивке

Пока Samsung находится в поиске причин неисправности, пользователи стали выдвигать свои версии, одна из которых – это нестабильное обновление прошивки, повлекшее за собой все вышеперечисленное. Тем не менее, как пишет ZDnet, вероятность, что причина действительно кроется в некачественном программном обеспечении, довольно невысока.

Пользователи не ждут решения Samsung и пытаются самостоятельно выявить причину неисправности плееров

Согласно описанию проблемы, предоставленному пользователями, сбои проявляются на самых разных моделях Samsung Blu-ray, и Samsung, как и многие другие крупные вендоры, не практикуют настолько массовую рассылку прошивок, тем более в вечер пятницы.

Второй довод против этой версии заключается непосредственно в списке устройств, ушедших в циклическую перезагрузку. Согласно сообщениям пользователей, проблема затронула устройства Samsung HT-J4550/XU, HT-J5500W, BD J5100/5700/5900, BD-JM51, HT-J4200/4500/5530, BD-JM57C и др. Среди них есть и те, поддержка которых уже прекращена, например, плеер BD-P1590.

Снизить вероятность виновности прошивки до нуля помогли сообщения ряда пользователей Reddit, в которых они заявили, что в момент сбоя их устройства Samsung не были подключены к интернету и не могли скачать новую прошивку.

Другая версия произошедшего

Пользователи выдвинули еще одну версию причины массового выхода устройств Samsung Blu-ray из строя. Это может быть связано с истечением срока действия SSL-сертификата, который техника Samsung использует для подключения к серверам компании по HTTPS.

Такое предположение озвучил, в частности, пользователь Twitter Petru Ratiu (@rpetre), написавший об этом в своем блоге 20 июня 2020 г.

Подобное действительно может спровоцировать массовый сбой устройств со схожими функциями, однако нашлись и те, чьи плееры Blu-ray производства Samsung продолжают работать исправно. К примеру, участник Reddit ChristenGooding написал, что его плеер UBD-M8500 по-прежнему в строю. По его словам, он даже попытался вручную обновить его прошивку, но на свежих апдейтов на сервере не оказалось.