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Acer EcoProjection Suite

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


15.07.2026 На российском рынке представлен лазерный проектор Acer PL2530i 1
20.02.2025 Проектор Acer X1123HP: доступное решение с высокой яркостью и универсальными возможностями 1
02.11.2024 В России в продажу поступил новый проектор Acer H6830BD 2
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP 1
23.03.2020 Acer представила домашний проектор H6522ABD 1
04.12.2019 Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Acer EcoProjection Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2766 5
ViewSonic 325 1
Philips 2099 1
LG Electronics 3727 1
Seiko Epson Corporation 908 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 419 1
Контрастность 3029 6
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 652 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5004 4
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1199 3
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 180 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8191 3
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 985 3
MHL - Mobile High-Definition Link - стандарт медиа-интерфейса, объединяющий в себе функциональность интерфейса HDMI и разъёма MicroUSB 94 2
WUXGA - Wide Ultra XGA - набор нестандартных разрешений дисплеев 97 2
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1109 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2006 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14722 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10716 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18262 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1525 2
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 839 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4401 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6449 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4190 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1209 2
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2483 2
Освещение - яркость источника света 739 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27273 2
3D ТВ - 3D телевизор - 3D телевидение - 3D television - 3DTV - 3D видео - 3D video 240 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1103 1
MJPEG - Motion JPEG 134 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 332 1
Проектор - Коррекция трапецидальности - коррекция трапецеидальных искажений - Trapezoidal correction - correction of trapezoidal distortions 25 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26193 1
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 620 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5145 1
Проектор LCD - Liquid Crystal Display - ЖК-проектор - жидкокристаллический проектор - LED-проектор 112 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2297 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - мини-джек - Audio jack - Аудиовыход 1157 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16935 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35939 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1024 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26618 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10566 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3920 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 182 4
Acer ColorBoost3D 20 3
Acer DynamicBlack 19 2
Acer LumiSense 23 2
Acer - серия проекторов 38 2
Acer ColorSafe 26 2
Seiko Epson EH - серия проекторов 20 1
Acer LumiSence 8 1
Qisda BenQ TH - серия проекторов 2 1
ViewSonic SuperColor 3 1
ViewSonic PJ - серия проекторов 11 1
Google Chromecast 90 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4154 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1929 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 327 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 35 1
LG PF - серия светодиодных проекторов 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 165206 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5546 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27129 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3332 2
Спорт - Футбол 768 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6702 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4629 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4492 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 298 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
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