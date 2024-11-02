Разделы

Техника
|

В России в продажу поступил новый проектор Acer H6830BD

В продажу на российский рынок поступил современный DLP-проектор Acer H6830BD, отличающийся высокой яркостью до 4000 ANSI люмен и набором современных технологий для контроля качества изображения в режиме реального времени. Модель проста в настройке, имеет все необходимые функции для корректирования изображения и лампу с большим эксплуатационным ресурсом. Acer H6830BD может создать качественное изображение на экранах диагональю до 300 дюймов, а также имеет встроенную аудиосистему для независимого воспроизведения звука.

Основные характеристики новинки Acer H6830BD: нативное разрешение 4K UHD (3840x2,160) и матрица DLP; диагональ изображения от 31 до 300 дюймов (79—762 см); минимальная дистанция проецирования 1 метр; яркость до 4000 ANSI Лм; срок службы лампы до 20 тыс. часов; до 1,07 млрд цветов; технологии динамической регулировки контрастности DynamicBlack и улучшения цветопередачи ColorBoost 3D; подавление синего излучения света BlueLight Shield; интерфейсы: 2хHDMI 2.0b, SPDIF Audio (оптика), RS-2329-pin; встроенная аудиосистема 10 Вт; шум при работе 28 дБ в режиме ECO; фокусировка и корректировка зума.

DLP-проектор Acer H6830BD может стать подходящим решение для вывода изображений и видео разрешением 3840x2160 на экран как в домашних условиях, так и в офисах. Лампа мощностью 240 Вт позволяет этой модели формировать «картинку» в высоком качестве и с насыщенными цветами даже при дневном освещении. Максимальная яркость составляет 4000 ANSI люмен, а показатель контрастности — 10000:1.

Проектор получил современные технологии для улучшения качества изображения. Так, Dynamic Black автоматически управляет мощностью лампы в зависимости от транслируемого контента в данный момент. В темных сценах она может быть увеличена для того, чтобы показать больше деталей. В светлых и ярких — напротив, слегка уменьшена. За правильной цветопередачей (причем даже с 3D-контентом) следит другая технология: ColorBoost3D.

acer-projector-h6830bd.png

Также цветопередачу, яркость и контрастность можно установить вручную через меню.

Футбол часто любят смотреть компаниями на большом экране. Поэтому Acer предусмотрел в модели H6830BD специальный режим Football Mode. Он повышает яркость, резкость и насыщенность изображения, делая акцент на зеленой траве и фигурах футболистов.

Проецировать изображение можно не только на специальные экраны, но и на другие ровные поверхности, в том числе окрашенные. При этом за счет технологии Wall-Color Compensation цвета будут оставаться близким к естественным: проектор сам скорректирует цветопередачу необходимым образом.

Небольшой вес проектора (2,9 кг) облегчает его установке: для нее не потребуются мощные кронштейны или массивные полки. Устройство может корректно работать на расстояниях от 1 до 7,5 м от экрана. При этом способно проецировать изображение поверхности диагональю до 300 дюймов (762 см).

OCR в СЭД: ИИ-возможности для минимизации ручного труда
Маркет

В Acer H6830BD предусмотрены все основный функции корректировки для создания идеальной «картинки». Можно избавиться трапецеидальности или отрегулировать изображение по каждому углу. Также при необходимости легко настраивается сдвиг, если взаимное положение проектора и экрана не оптимально.

Лампа Philips, использованная в проекторе, рассчитана на длительный срок эксплуатации: до 20 тыс. часов в режиме EcoPro. Даже в стандартном режиме она может прослужить до 5 тыс. часов. Если смотреть по 2 часа видео каждый день, ресурса хватит примерно на 7 лет.

В конструкции используются технологии, снижающие энергопотребление и износ лампы. К примеру, при отсутствии входного сигнала функция EcoProjection снижает энергопотребление на 70%. В разделе меню Acer EcoProjection Suite пользователь может установить индивидуальные настройки.

Если проектор используется эпизодически (например, в переговорных комнатах), можно настроить его автоматическое включение при подсоединении любого источника сигнала. Тогда не придется включать устройство заранее, что тоже экономит ресурс лампы и электричество.

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы
Облачные тренды

Помимо автоматической настройки яркости, которая помогает избежать перенапряжения глаз, в Acer H6830BD использована BlueLightShield. Она снижает уровень вредного синего спектра света в изображении, таким образом дополнительно защищая глаза. Это особенно актуально при использовании проектора длительное время — например, в процессе обучения.

Проектор Acer H6830BD уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 145400 р.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главный американский поставщик БПЛА для Украины столкнулся с блокировкой поставок из-за санкций США против Китая

Создатель Yandex Cloud ушел из компании менее чем через год после назначения на пост гендиректора

Окончательные «похороны» легендарного процессора, разработанного Intel и HP, отложены на неопределенный срок. ПО для него будет работать в Linux

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Домашняя печать в условиях санкций: какие принтеры и расходные материалы купить в 2024 году

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Показать еще

Наука

Эверест оказался выше, чем должен быть изначально, и в этом виновата странная река

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: