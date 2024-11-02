В России в продажу поступил новый проектор Acer H6830BD

В продажу на российский рынок поступил современный DLP-проектор Acer H6830BD, отличающийся высокой яркостью до 4000 ANSI люмен и набором современных технологий для контроля качества изображения в режиме реального времени. Модель проста в настройке, имеет все необходимые функции для корректирования изображения и лампу с большим эксплуатационным ресурсом. Acer H6830BD может создать качественное изображение на экранах диагональю до 300 дюймов, а также имеет встроенную аудиосистему для независимого воспроизведения звука.

Основные характеристики новинки Acer H6830BD: нативное разрешение 4K UHD (3840x2,160) и матрица DLP; диагональ изображения от 31 до 300 дюймов (79—762 см); минимальная дистанция проецирования 1 метр; яркость до 4000 ANSI Лм; срок службы лампы до 20 тыс. часов; до 1,07 млрд цветов; технологии динамической регулировки контрастности DynamicBlack и улучшения цветопередачи ColorBoost 3D; подавление синего излучения света BlueLight Shield; интерфейсы: 2хHDMI 2.0b, SPDIF Audio (оптика), RS-2329-pin; встроенная аудиосистема 10 Вт; шум при работе 28 дБ в режиме ECO; фокусировка и корректировка зума.

DLP-проектор Acer H6830BD может стать подходящим решение для вывода изображений и видео разрешением 3840x2160 на экран как в домашних условиях, так и в офисах. Лампа мощностью 240 Вт позволяет этой модели формировать «картинку» в высоком качестве и с насыщенными цветами даже при дневном освещении. Максимальная яркость составляет 4000 ANSI люмен, а показатель контрастности — 10000:1.

Проектор получил современные технологии для улучшения качества изображения. Так, Dynamic Black автоматически управляет мощностью лампы в зависимости от транслируемого контента в данный момент. В темных сценах она может быть увеличена для того, чтобы показать больше деталей. В светлых и ярких — напротив, слегка уменьшена. За правильной цветопередачей (причем даже с 3D-контентом) следит другая технология: ColorBoost3D.

Также цветопередачу, яркость и контрастность можно установить вручную через меню.

Футбол часто любят смотреть компаниями на большом экране. Поэтому Acer предусмотрел в модели H6830BD специальный режим Football Mode. Он повышает яркость, резкость и насыщенность изображения, делая акцент на зеленой траве и фигурах футболистов.

Проецировать изображение можно не только на специальные экраны, но и на другие ровные поверхности, в том числе окрашенные. При этом за счет технологии Wall-Color Compensation цвета будут оставаться близким к естественным: проектор сам скорректирует цветопередачу необходимым образом.

Небольшой вес проектора (2,9 кг) облегчает его установке: для нее не потребуются мощные кронштейны или массивные полки. Устройство может корректно работать на расстояниях от 1 до 7,5 м от экрана. При этом способно проецировать изображение поверхности диагональю до 300 дюймов (762 см).

В Acer H6830BD предусмотрены все основный функции корректировки для создания идеальной «картинки». Можно избавиться трапецеидальности или отрегулировать изображение по каждому углу. Также при необходимости легко настраивается сдвиг, если взаимное положение проектора и экрана не оптимально.

Лампа Philips, использованная в проекторе, рассчитана на длительный срок эксплуатации: до 20 тыс. часов в режиме EcoPro. Даже в стандартном режиме она может прослужить до 5 тыс. часов. Если смотреть по 2 часа видео каждый день, ресурса хватит примерно на 7 лет.

В конструкции используются технологии, снижающие энергопотребление и износ лампы. К примеру, при отсутствии входного сигнала функция EcoProjection снижает энергопотребление на 70%. В разделе меню Acer EcoProjection Suite пользователь может установить индивидуальные настройки.

Если проектор используется эпизодически (например, в переговорных комнатах), можно настроить его автоматическое включение при подсоединении любого источника сигнала. Тогда не придется включать устройство заранее, что тоже экономит ресурс лампы и электричество.

Помимо автоматической настройки яркости, которая помогает избежать перенапряжения глаз, в Acer H6830BD использована BlueLightShield. Она снижает уровень вредного синего спектра света в изображении, таким образом дополнительно защищая глаза. Это особенно актуально при использовании проектора длительное время — например, в процессе обучения.

Проектор Acer H6830BD уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 145400 р.