Acer представила компактный LED-проектор B130i с беспроводным подключением

Acer представила портативный проектор B130i, предназначенный для пользователей мобильных гаджетов. Компактная и стильная новинка в форме куба напрямую подключается к устройствам Android или iOS по беспроводной связи, не требуя скачивания специальных приложений. Проектор оснащен функцией зеркалирования, благодаря которой B130i осуществляет интеллектуальное проецирование с любых гаджетов и позволяет без проблем просматривать на большом экране фотографии из путешествий, видеоролики и другой контент.

Acer B130i гарантирует реалистичную цветопередачу с 85-процентным охватом цветовой гаммы NTSC, создает яркие визуальные эффекты и обеспечивает постоянную насыщенность цвета. Срок службы лампы этого светодиодного проектора составляет 20 000 часов.

Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 15 000 мАч (3,7 В) Acer B130i удобно использовать в дороге. Кроме того, он выполняет функции источника питания для смартфонов и других гаджетов во время проецирования. Аккумулятор Acer B130i, обеспечивающий 5 часов непрерывной работы от батареи без подзарядки, позволяет на ходу просматривать полнометражные фильмы с USB-накопителя или карты MicroSD, избавляя пользователя от необходимости носить с собой тяжелый адаптер и искать розетку. В Acer B310i встроены два динамика по 3 Вт, которые обеспечивают полноценный живой звук, поэтому брать с собой дополнительно колонки не придется.

Вес устройства — всего 812 г, размеры — 108х103х96 мм, благодаря чему Acer B130i легко помещается в дорожную сумку и позволяет наслаждаться фильмами и играми в гостиной, саду, в дороге или вечером у костра.

При всей своей мощности и функциональности Acer B130i не только компактен, но и выглядит стильно. Серебряная верхняя крышка и белый корпус создают яркий и элегантный образ, что позволяют проектору прекрасно вписываться в любой интерьер.

В отличие от обычных ламповых, светодиодный проектор не требует предварительного разогрева или охлаждения. Он мгновенно включается/выключается, экономя драгоценное время пользователя и обеспечивая высокую функциональность.

Кроме того, светодиодный проектор не содержит вредных для окружающей среды ртутных или галогенных газов, что гарантирует безопасное и экологичное использование устройства.

Светодиодный проектор Acer B130i доступен в российской рознице по цене 43 990 рублей.