Acer представила Full HD портативный проектор C250i для смартфонов

Acer представила в России портативный беспроводной проектор C250i. Новинка способна проецировать изображение в разрешении Full HD, отличается компактными размерами, стильным дизайном корпуса уникальной многогранной формы, наличием встроенного динамика и ёмкой батареей, а также простотой настройки и подключения к смартфону. В продаже на российском рынке C250i появится в августе 2020 года.

Acer C250i благодаря компактным размерам и небольшому весу он занимает в рюкзаке или сумке не больше места, чем обычная Bluetooth-колонка.

C250i — первый в мире проектор, который обладает способностью проецировать не только в традиционном для проекторов горизонтальном режиме 16:9, но и в вертикальном, когда вместе с поворотом корпуса проектора изображение автоматически увеличивается и занимает всю площадь экрана 9:16. C250i «понимает» эту команду и не требует дополнительных настроек или переключения режимов в меню. Очень удобно для трансляции фото или видео с экрана смартфона.

Новинка оборудована светодиодной лампой, которая обеспечивает качество изображения и естественную цветопередачу со 130-процентным охватом гаммы Rec.709. C250i поддерживает разрешение проекции Full HD 1080p (1920 x 1080 пикселей) с максимальной яркостью 300 люменов и уровнем контрастности 5000:1. При этом проектор включается и отключается практически мгновенно, чтобы сэкономить время пользователя.

Также для удобства пользователей проектор оборудован встроенным Bluetooth-модулем и может распознаваться и использоваться другими гаджетами в качестве портативной беспроводной колонки с динамиком мощностью 5 Вт. За качество звука отвечает собственная технология компании, Acer TrueHarmony.

C250i оборудован мощным аккумулятором на 9000 мАч, который не только обеспечивает длительное время автономной работы, но может служить в качестве внешней батареи для подключенных к проектору гаджетов. Срок службы светодиодной лампы проектора составляет впечатляющие 30 000 часов (в ЭКО режиме)!

Новинка способна автоматически проецировать изображение со смартфонов и планшетов на базе Android или iOS, умеет воспроизводить мультимедиа прямо с USB-накопителя без подключения к ПК, а также может заряжать подключенный гаджет одновременно с передачей изображения через порт USB. Также проектор оборудован разъёмами HDMI и MicroSD для карт памяти и внешних устройств, и поддерживает вертикальную и горизонтальную коррекцию изображения, чтобы добиться максимального качества картинки при проекции на любую поверхность.

Новинка пополнила семейство портативных проекторов Acer, которое сегодня насчитывает более 30 моделей с разрешением от SVGA до 4K UHD в диапазоне яркости от 200 до 6000 лм. Ближайшими аналогами проектора C250i в этом семействе являются мобильный мини проектор C202i и более мощная модель B250i с яркостью 1200 лм, предназначенная для домашних кинотеатров (ожидается на прилавках в конце лета).

Портативный проектор Acer C250i появится в продаже в России уже в августе этого года. Рекомендованная розничная цена новинки — 44 990 рублей.