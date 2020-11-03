Acer представила портативный проектор B250i для домашнего кинотеатра. Цена

Acer представила на российском рынке новый проектор - B250i. Новинка получила престижную награду Red Dot Award 2020. Устройство поддерживает функцию автофокуса и разрешение Full HD 1080p при максимальной яркости в 1200 люменов, обладает встроенными динамиками и может работать в качестве беспроводной Bluetooth-колонки.

Acer B250i предназначен для пользователей, которым хочется почувствовать атмосферу кинотеатра, не выходя из дома, или устроить масштабную вечеринку без подключения дорогого и громоздкого оборудования. Прямоугольный корпус проектора идеально вписывается в любую обстановку и занимает минимум места. За счёт веса всего в 1450 г его можно переносить из комнаты в комнату или взять в гости к друзьям, а при работе B250i практически не шумит (в ЭКО режиме уровень шума всего 22 дБ), что позволяет владельцам и гостям не отвлекаться от развлечений.

При этом всё в новинке предназначено для комфортного просмотра и быстрой настройки. B250i поддерживает функции вертикальной и горизонтальной коррекции изображения и автоматического переворота картинки при установке проектора на потолок. Также новинка отличается от других устройств своего класса более коротким фокусным расстоянием и наличием автофокуса, что упрощает поиск места для установки и подготовку проектора к просмотру после переноски на новое место, а включается и отключается B250i практически мгновенно.

В B250i используется светодиодная лампа с максимальной яркостью 1200 люменов, отличной цветопередачей со 120-процентным охватом пространства Rec.709 и уровнем контрастности в 5000:1. При этом разрешение проекции новинки — Full HD 1080p (максимальное разрешение 1920 x 1200 пикселей), что позволит рассмотреть даже самые мелкие детали на 100-дюймовом «экране».

2 встроенных 5-ваттных динамика B250i могут работать в качестве Bluetooth-колонки, чтобы обеспечить музыкальное сопровождение для вечеринки от подключенного смартфона или планшета, а качественный звук при просмотре фильмов, включая и трёхмерные аудио эффекты, обеспечивает поддержка технологий Acer TrueHarmony и Waves Maxx Audio®.

Acer B250i может передавать изображение с подключенных устройств на базе Android и iOS без дополнительной настройки, оборудован портом USB Type-C для проводного подключения гаджетам пользователя (и даже может зарядить его смартфон или планшет, не прерывая показ фильма или фотографий), и портом HDMI для ПК.

При этом новинка максимально экологична. Светодиодная лампа не содержит ртути, а срок её службы в эко-режиме достигает 30 000 часов!

Портативный проектор Acer B250i доступен в продаже по цене 69 990 рублей.