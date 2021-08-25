Acer представила в России профессиональный лазерный проектор PL7510

Acer представила на российском рынке профессиональный проектор PL7510. Новинка оборудована лазерным диодом, что обеспечивает высочайшую яркость и уровень контрастности, а также длительный срок службы без обслуживания, имеет нативное разрешение 1920х1080 (FullHD) с возможностью просмотра видео в 2К и 4К UHD и поддерживает все современные технологии для улучшения цветопередачи и настройки изображения.

Acer PL7510 выполнен в белом цвете и имеет классический прямоугольный форм-фактор, что позволяет ему легко вписаться в любой интерьер. Вес 6,6 кг и средние габариты (405x305x144 мм) соответствуют стационарному проектору и позволяют легко разместить его в комнате или аудитории. Благодаря быстрой настройке и подключению проектор мобилен: его можно использовать как переносной кинотеатр – например, взять в офис для презентации. Поддержка функции проекции на 360° обеспечивает гибкость установки и позволяет разместить проектор практически в любом месте и проецировать не только на вертикальные плоскости, но и на пол или потолок.

Модель поддерживает как автоматическую коррекцию вертикальных искажений (+/-30°), так и ручную настройку трапецеидальных искажений. Доступна и регулировка сдвига объектива (55% по вертикали и +/-23% по горизонтали.)

Долговечность проектора обусловлена установкой лазерного диода, срок службы которого в несколько раз больше, чем у привычной лампы. Так, Acer PL7510 способен проработать без обслуживания 20 тыс. часов в обычном и 30 тыс. часов в ECO-режиме. Благодаря этому, проектор можно использовать в режиме 24/7, что особо актуально на всевозможных выставках и презентациях. Еще одно достоинство лазерного диода в сравнении с традиционной лампой – это возможность моментального включения и выключения проектора после завершения работы. Достигается это за счет того, что диоду не нужно время на прогрев для достижения максимальной яркости и на остывание после работы. Завершает картину наличие стандарта защиты IP6X, что гарантирует защиту от попадания мелких частиц и пыли внутрь корпуса и позволяет использовать проектор не только в помещении, но и на улице.

Проектор Acer PL7510

Нативное разрешение Acer PL7510 составляет 1920х1080 пикселей, но проектор поддерживает и 2К/4К UHD. Это позволяет добиться высокой четкости и детализации картинки даже на самом большом экране. Максимальная яркость составляет 6000 ANSI-люменов, а контрастность — 2000000:1, что дает возможность использовать проектор при любом уровне внешнего освещения. Даже в светлой комнате и в дневное время суток картинка отличается яркостью и насыщенностью. Поддержка технологии HDR повышает точность передачи оттенков в самых ярких и темных сценах.

Технологии ColorBoost II+ и ColorSafe II служат для достижения максимально естественной цветопередачи и предотвращения выгорания оттенков, а DynamicBlack увеличивает глубину черного цвета, делая изображение более контрастным. Присутствует и фирменная технология защиты зрения BlueLight Shield, которая уменьшает свечение синего спектра цвета, делая его менее агрессивным и вредным для глаз.

К тому же для любителей компьютерных игр и фильмов имеется режим 120 Гц (только при разрешении Full HD), который демонстрирует максимально плавное изображение в динамичных сценах без шлейфов и разрывов картинки.

Проектор Acer PL7510 уже появился в продаже на российском рынке по рекомендованной розничной цене 209990 руб.