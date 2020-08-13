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Новый портативный проектор Acer C250i уже в России

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Компания Acer представила на российском рынке миниатюрный беспроводной проектор C250i — первый в мире проектор с функцией автоматического перевода изображения в портретный режим. Также новинка поддерживает современное разрешение Full HD, способна работать в качестве Bluetooth-колонки и просто потрясающе смотрится за счёт уникального дизайна корпуса. В России C250i уже можно приобрести по цене от 44 990 руб.

Благодаря своему дизайну новинка легко удерживается на любой грани, что позволяет проецировать изображение, например, на диагональные поверхности вроде стенки палатки. Новинка предназначена для любителей путешествий и тусовок, поэтому весит всего 775 граммов и легко поместится в рюкзаке или сумке.

Новинка поддерживает современное разрешение проекции Full HD 1080p (1920 x 1080 пикселей) для максимальной детализации картинки, вертикальную и горизонтальную коррекцию изображения и естественную цветопередачу со 130-процентным охватом гаммы Rec.709. Его светодиодная лампа включается и отключается почти мгновенно и обеспечивает высокое качество изображения с максимальной яркостью 300 люменов (и сроком службы до 30 000 часов).

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Acer C250i

Также C250i стал первым в мире портативным проектором, который при повороте корпуса автоматически переводит изображение в портретный режим, что особенно удобно при подключении к смартфону и просмотре видео или фото в формате 9:16.

Проектор оборудован модулем Bluetooth и встроенным 5-ваттным динамиком, поэтому при желании способен обеспечить не только просмотр фильма или клипов, но и воспроизведение музыки. При обнаружении он может автоматически распознаваться гаджетами как Bluetooth-колонка, а технология Acer TrueHarmony гарантирует высокое качество звука.

Несмотря на минимальный вес в C250i установлен аккумулятор на 9000 мАч, который способен заряжать подключенные к порту USB гаджеты. При этом для работы с проектором какие-либо кабели и долгая настройка не требуются — он способен автоматически «подхватывать» изображение со смартфонов и планшетов на базе Android или iOS и воспроизводить контент прямо с USB-флэшек и карт памяти. Также проектор оборудован разъемом HDMI.

Портативный проектор Acer C250i уже доступен на российском рынке. Рекомендованная розничная цена новинки стартует от 44 990 руб.

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