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Urano Fumio Урано Фумио
СОБЫТИЯ
|28.05.2007
|Pentax поглощают «оптики» 1
|27.04.2004
|Pentax прекращает производство пленочных камер 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Urano Fumio и организации, системы, технологии, персоны:
|Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 3
|Hoya Corporation 12 2
|Sony 6739 1
|Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
|Nikon 646 1
|Canon 1439 1
|Samsung Electronics 11065 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
|Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.