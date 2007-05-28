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Urano Fumio Урано Фумио

СОБЫТИЯ


28.05.2007 Pentax поглощают «оптики» 1
27.04.2004 Pentax прекращает производство пленочных камер 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Urano Fumio и организации, системы, технологии, персоны:

Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 3
Hoya Corporation 12 2
Sony 6739 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Nikon 646 1
Canon 1439 1
Samsung Electronics 11065 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 1
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Аксессуары 4282 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 1
Япония 13807 2
Европа 24964 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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