«Геоскан» представила обновленную платформу для настройки образовательных дронов Pioneer Station 2.0

«Геоскан» представила обновленную платформу для настройки образовательных дронов Pioneer Station 2.0. Масштабное обновление конфигуратора образовательных дронов линейки «Геоскан Пионер» призвано упростить работу с программой пользователям любого уровня подготовки. Типовые операции сократились до нескольких шагов, управление параметрами стало прозрачнее, а работа с дроном проходит в одном окне — от первого запуска и обновления прошивок до тонкой настройки автопилота и анализа полетных логов.

Ключевым нововведением Pioneer Station 2.0 стал мастер настройки автопилота. Он ведет пользователя по шагам и позволяет выбрать тип управления, задать систему навигации, а также настроить скорости полета. За счет этого коптер предсказуемо ведет себя в воздухе даже у начинающих пользователей. Мастер помогает быстрее перенастраивать учебные дроны под разные задачи и снижает риск ошибок в полете.

Новый подход к обновлению встроенного ПО упрощает работу в конфигураторе. Теперь программа сама предлагает подходящие версии прошивки для беспилотника и проводит обновление внутри интерфейса. Уведомления об ошибках сопровождаются понятными пояснениями на русском языке. Первое знакомство с программой и встроенные подсказки делают работу более интуитивной и комфортной, а автоматические обновления самой Pioneer Station избавляют пользователей от ручного контроля версий и ускоряют подготовку к занятию.

Помимо ключевых нововведений, в Pioneer Station 2.0 появились доработки, которые помогают точнее настраивать коптер и дают продвинутым пользователям больше инструментов для анализа полетов. В обновлении доступен расширенный разбор выполненных миссий: можно просматривать историю полета как «черный ящик», работать с логами и графиками, сравнивать изменения параметров дрона на разных этапах полета.

«При создании Pioneer Station 2.0 мы стремились упростить работу с квадрокоптером, особенно на этапе подготовки первого запуска. Для этого мы внимательно разобрали запросы преподавателей и наставников, которые взаимодействуют с программой каждый день. Убрали лишние действия и добавили гибкость настроек. Теперь нам важно услышать, как новая версия проявит себя в реальной эксплуатации, и вместе с сообществом пользователей „Геоскан Пионер“ двигаться дальше. Мы рассчитываем, что обновление оправдает ожидания и заметно облегчит работу с учебными и инженерными задачами», — отметил руководитель отдела образовательных проектов ГК «Геоскан» Михаил Луцкий.

Pioneer Station — программный конфигуратор для работы с квадрокоптерами линейки «Геоскан Пионер». Он применяется для настройки и отладки дрона: обновления прошивок квадрокоптера и автопилота, настройки параметров автопилота в ручном и автоматическом режимах, загрузки полетных заданий в память коптера. ПО используется в школах, колледжах, кружках дополнительного образования и инженерных лабораториях, где квадрокоптеры задействованы в учебных курсах, проектах и соревнованиях.